NIQ kondigt een globale samenwerking met WeArisma aan om de impact van creator marketing op de verkoop en op merkperceptie te meten.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--NIQ, het toonaangevende bedrijf op gebied van consumenteninformatie, kondigde vandaag een strategische globale relatie met WeArisma aan, het vooraanstaande platform voor het meten en optimaliseren van creator marketing voor merken en agentschappen. Deze baanbrekende alliantie zal adverteerders van over de hele wereld in staat stellen om de impact te begrijpen van betaalde en organische creator marketing in de volledige marketingtrechter, inclusief de impact op de verkoop. Het meetkader stelt marketeers in staat om een meer resultaatgerichte benadering te hanteren ten overstaan van influencer marketing, zodat lokale en internationale merken de impact van investeringen in de creatoreconomie kunnen maximaliseren.

