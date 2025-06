eSIM Go und CSG beschleunigen und vereinfachen die MVNO-Journey

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Da der weltweite Markt für mobile virtuelle Netzwerkbetreiber (Mobile Virtual Network Operators, MVNO) bis 2030 auf voraussichtlich 137 Milliarden US-Dollar anwachsen soll, stellt eSIM Go, ein Pionier im Bereich digitale Konnektivität, die Weichen für zukünftiges Wachstum. Mit seiner modernisierten Benutzerplattform, die in Zusammenarbeit mit CSG® (NASDAQ: CSGS) entwickelt wurde, wird eSIM Go die MVNO-Einführung vereinfachen und beschleunigen und so ein schnelleres Onboarding, einen umfangreicheren Self-Service und eine nahtlose Integration digitaler Angebote ermöglichen.

„Unternehmen, von Fintechs bis hin zu Fluggesellschaften, möchten ihre Kundenbeziehungen vertiefen, indem sie maßgeschneiderte digitale Mobilfunkdienste anbieten. Doch ein MVNO zu werden war in der Vergangenheit ein langsamer, komplexer und unflexibler Prozess“, so Zacc Couldrick, CEO von eSIM Go. „Wir möchten die Hindernisse für den Einstieg in den Bereich der digitalen Konnektivität beseitigen. Daher benötigten wir einen Technologieanbieter mit umfassenden Netzwerkbeziehungen und Erfahrung in der Vereinfachung komplexer Prozesse. Mit der bewährten, cloud-nativen Technologie von CSG haben wir eine Plattform entwickelt, die die Einführung, Integration und Personalisierung von Konnektivitätsangeboten, die Kunden wirklich schätzen, vereinfacht.“

Mit der Plattform der nächsten Generation von eSIM Go können Unternehmen neue Mobilfunkdienste in nur 48 Stunden bereitstellen. Durch die Integration von CSG Ascendon in die Plattform profitieren die Kunden von eSIM Go von einem optimierten Onboarding- und Offboarding-Prozess und einer schnellen, intuitiven Self-Service-Erfahrung. Ganz gleich, ob sie ihr Produktportfolio erweitern oder neue Märkte erschließen möchten: Die Kunden von eSIM Go können schneller und flexibler agieren, um den sich ständig ändernden Anforderungen der digitalen Wirtschaft gerecht zu werden.

„Wir beobachten im Zuge der Entwicklung maßgeschneiderter Konnektivitätsdienste für Nischenmärkte und unterversorgte Märkte einen Aufschwung bei den MVNO-Innovationen“, erklärte Sean Casey, SVP, Product Management, CSG. „In einem komplexen Partner-Ökosystem definiert die modernisierte Plattform von eSIM Go die Möglichkeiten neu. Sie ermöglicht eine schnellere, einfachere und skalierbarere Einbindung von MVNOs und schafft gleichzeitig eine langfristige Kundenbindung. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der digitalen Konnektivität, und es ist eine Ehre für CSG, eSIM Go als Vorreiter bei der Bereitstellung vereinfachter, zukunftsfähiger Lösungen für nachhaltiges Wachstum zu unterstützen.“

Entdecken Sie, wie die Cloud-native Plattform von CSG Innovation und Skalierbarkeit von MVNOs und MVNEs unterstützt und Innovatoren wie Three Group Solutions dabei hilft, Agilität und Wachstum voranzutreiben.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und wie die globalen Marken, die CSG vertrauen, Veränderungen vorantreiben? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Über eSIM Go

eSIM Go unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Bereitstellung eigener digitaler Konnektivitätslösungen für ihre Kunden und bietet alles, was sie für die Skalierung ihrer globalen Möglichkeiten und eine schnelle Markteinführung benötigen.

Das umfassende eSIM-Produktökosystem von eSIM Go ermöglicht die Integration in jedes kommerzielle Modell. So können unsere Geschäftspartner unsere Funktionen über eine API in ihre Produkte einbetten, einen vollständig verwalteten eSIM-Dienst unter ihrer Marke anbieten oder eine Affiliate-Partnerschaft eingehen.

Globale Marken aus den Bereichen Reisen, MNO/MVNO, Fintechsowie weiteren Branchen setzen auf eSIM Go, um mithilfe hochwertiger eSIM-Datenpakete, die auf über 1.000 Netzwerken in mehr als 190 Ländern basieren, ihren Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.esimgo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.