Fedrigoni et Palantir s’associent pour accélérer la transformation opérationnelle grâce à l’IA

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ : PLTR) a annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel avec Fedrigoni, un fabricant mondial de référence dans le domaine des papiers spéciaux pour l’emballage et d’autres applications créatives, des étiquettes autocollantes, des supports graphiques pour la communication visuelle et la RFID. Cette alliance stratégique vise à accélérer la transformation numérique de Fedrigoni en tirant parti des capacités avancées de l’IA et des solutions innovantes de Palantir. Initialement axé sur l’optimisation des stocks et la prévision de la demande, le partenariat s’étend désormais pour soutenir les objectifs globaux de transformation numérique de Fedrigoni.

La collaboration entre Fedrigoni et Palantir représente une étape cruciale dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la promotion de l’innovation dans l’ensemble des activités mondiales de Fedrigoni. En utilisant la technologie d’IA de pointe de Palantir, Fedrigoni cherche à améliorer sa réactivité face à la dynamique du marché et à renforcer sa capacité à anticiper et à répondre aux demandes des clients. Fedrigoni est conseillé sur ce projet par Avatar Investments, un partenaire privilégié de Palantir en Italie.

« Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec Palantir alors que nous nous engageons dans cette aventure transformatrice », déclare Marco Nespolo, directeur général de Fedrigoni. « Notre collaboration avec Palantir nous permettra d’exploiter la puissance de l’IA pour être de plus en plus agiles et compétitifs sur un marché en rapide évolution. Ce partenariat est un élément essentiel de notre stratégie visant à être à la pointe du secteur en matière d’excellence opérationnelle et de service à la clientèle. » Gionata Berna, DSI de Fedrigoni, a également souligné l’importance stratégique de ce partenariat : « L’intégration des solutions d’IA de Palantir dans nos opérations représente une avancée majeure dans notre stratégie d’innovation numérique. La capacité à prévoir avec précision la demande et à optimiser les niveaux de stock n’est qu’un début. Nous nous engageons à bâtir une organisation axée sur les données, capable de s’adapter rapidement aux changements et de tirer parti des nouvelles opportunités. »

François Bohuon, directeur général de Palantir France et responsable EMEA, exprime son enthousiasme pour ce partenariat : « Nous sommes ravis de collaborer avec Fedrigoni dans le cadre de sa transformation numérique. Ce partenariat met en évidence le potentiel transformateur de l’IA dans les industries traditionnelles et nous sommes honorés d’aider Fedrigoni à réaliser sa vision stratégique. Notre technologie lui permettra de gagner en efficacité et de stimuler sa croissance. » Guillaume Soule, responsable EMEA de la fabrication d’IA chez Palantir, ajoute : « L’approche avant-gardiste de Fedrigoni en matière de transformation numérique correspond parfaitement à notre mission consistant à donner aux organisations les moyens d’agir grâce à des informations basées sur les données. En tirant parti de l’IA, nous sommes prêts à fournir des résultats percutants qui permettront à Fedrigoni d’améliorer ses capacités opérationnelles et d’atteindre un succès durable. »

Ce partenariat souligne l’importance croissante de la transformation numérique dans les secteurs manufacturiers traditionnels et met en évidence le rôle de l’IA dans la promotion de l’innovation et de l’efficacité. Les deux entreprises s’engagent à adopter une approche collaborative qui permettra de fournir des solutions révolutionnaires et de créer de la valeur à long terme.

À propos de Palantir Technologies Inc.

Les logiciels fondamentaux de demain. Dès aujourd’hui. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.palantir.com.

À propos de Fedrigoni

Fondée en 1888 à Vérone, Fedrigoni est aujourd’hui le leader mondial des papiers spéciaux pour les emballages de luxe et les étiquettes haut de gamme pour les vins, le troisième acteur sur le marché des matériaux auto-adhésifs et de la production d’inserts RFID, et le deuxième sur le marché des papiers d’art et de dessin avec la marque Fabriano. Avec près de 6 000 employés dans 28 pays et 74 usines, dont des sites de production, des centres de découpe et de distribution, le groupe vend et distribue plus de 25 000 produits dans 132 pays. Pour plus d’informations : www.fedrigoni.com

À propos d’Avatar Investments

Fondée en 2024 par Ludovico Fassati et Riccardo Basile, Avatar aide les entreprises à accomplir leur plein potentiel en utilisant les dernières technologies d’IA. Avatar a une approche unique qui allie conseil et investissement. Pour plus d’informations : www.avatar-investments.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations peuvent concerner, sans s’y limiter, les attentes de Palantir concernant le montant et les conditions du contrat ainsi que les avantages attendus de nos plateformes logicielles. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques et incertitudes, dont certains ne peuvent être prédits ou quantifiés. Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations disponibles au moment où elles sont faites et reposaient sur les attentes actuelles ainsi que sur les convictions et hypothèses de la direction à ce moment-là concernant des événements futurs. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent au contrôle de Palantir. Ces risques et incertitudes incluent la capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients, l’incapacité des plateformes de Palantir à satisfaire les clients ou à fonctionner comme souhaité, la fréquence ou la gravité des erreurs logicielles et de mise en œuvre, la fiabilité des plateformes de Palantir et la capacité des clients à modifier ou à résilier le contrat. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont incluses dans les documents que Palantir dépose régulièrement auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l’exige, Palantir n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

