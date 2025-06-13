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HCLTech 扩大与 The Standard 的合作，推动 AI 驱动转型并大规模交付数字化优先服务

纽约 & 印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HCLTech，全球领先的科技公司，宣布扩大与 Standard Insurance Company（The Standard）的合作伙伴关系。The Standard 是一家为雇主和个人提供金融保障产品和服务的领先提供商。

此次合作升级将为 The Standard 提供由人工智能驱动的基础设施和应用服务，以提高效率、支持业务快速增长，并优化客户体验。双方还将共同加速 The Standard 向以 IT 产品和服务为基础的运营模式转型，增强企业敏捷性、提升客户价值，并推动其实现长期数字化转型目标。

HCLTech 将通过其生成式 AI 服务转型平台 AI Force、数字工程及云服务，助力 The Standard 在员工福利领域提供卓越的客户服务。此次转型将由新成立的联合创新委员会和数字体验办公室推动，进一步强化 The Standard 对创新和可扩展、以用户为中心体验的承诺。

“近年来，The Standard 通过数字化转型和并购不断加快发展步伐，HCLTech 凭借其数字化优先和客户为中心的理念，已成为帮助我们高效、无缝扩展的最佳合作伙伴。” The Standard 首席信息安全官兼 IT 基础设施与安全管理负责人 Laxman Prakash 表示， “我们期待这一持续合作为客户带来更多积极影响。”

“我们很高兴与 The Standard 深化合作，这充分展示了我们对保险行业的高度承诺。” HCLTech 北美保险业务高级副总裁兼负责人 Anubhav Mehrotra 表示，“此次合作也展现了 HCLTech 在 AI 驱动能力和创新人才方面的投入，这些因素对于 The Standard 的数字化转型至关重要。”

关于 HCLTech

HCLTech 是一家全球科技公司，在 60 个国家拥有超过 223,000 名员工，专注于提供以数字化、工程、云计算和 AI 为核心的领先能力，并由广泛的技术服务和产品组合提供支持。我们与金融服务、制造、生命科学与医疗保健、高科技、半导体、电信与媒体、零售与消费品、公用事业等主要行业的客户合作，提供专业解决方案。截至 2025 年 3 月的 12 个月，公司合并营收达 138 亿美元。了解更多信息，请访问 hcltech.com

关于 The Standard

The Standard 是一家致力于帮助客户实现财务健康与生活保障的企业集团。自 1906 年以来，我们始终是雇主和个人金融保障产品与服务的领先提供商。我们的产品包括团体与个人伤残保险、团体寿险与意外身故及伤残保险、团体牙科与视力保险、缺勤管理与带薪家庭假服务、退休计划产品与服务，以及面向雇主与个人的年金产品。更多信息请访问 standard.com，并在 LinkedInInstagram上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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如需了解更多信息，请联系：

HCLTech
Meredith Bucaro, 美洲区
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, 欧洲、中东和非洲区
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, 亚太区
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Nitin Shukla, 印度
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Bob Speltz, The Standard
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