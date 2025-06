DEEPX et Wind River collaborent pour faire progresser les applications critiques de l'IA de périphérie

SÉOUL, Corée du Sud et ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--DEEPX, une société pionnière en dispositifs à semi-conducteurs pour l'IA, et Wind River, leader mondial dans la fourniture de logiciels pour l'IA de périphérie, ont collaboré à une solution matérielle et logicielle pour l'IA de périphérie de nouvelle génération. Ce partenariat associe les dispositifs à semi-conducteurs pour l'IA de DEEPX au système d'exploitation temps réel (RTOS) VxWorks® de Wind River® et à la plateforme de virtualisation Helix™ pour contribuer à faire progresser les solutions destinées aux industries critiques comme l'aérospatiale, la défense, l'industrie et la robotique.

« L'IA de périphérie est en passe d'offrir d'incroyables opportunités dans une large gamme de secteurs. Grâce à la longue expérience de Wind River en matière de logiciels destinés à des marchés fortement dépendants de la sûretá, de la sécurité, de la fiabilité et de l'expertise de pointe, DEEPX peut fournir à ses clients des plateformes innovantes d'IA de périphérie qui proposent des performances, des coûts et une efficacité énergétique exceptionnels », déclare Lokwon Kim, CEO de DEEPX.

« La croissance de l'IA physique en temps réel crée un immense potentiel pour les environnements critiques, tout en présentant de nouveaux défis complexes. La collaboration entre les semi-conducteurs d'IA avancés de DEEPX et les technologies de pointe éprouvées de Wind River contribuera à faire progresser l'IA et à obtenir des résultats exceptionnels dans toutes les applications et tous les secteurs d'activité », déclare Avijit Sinha, vice-président principal de la stratégie et du développement commercial mondial de Wind River.

Grâce à l'intégration des unités de traitement neuronal (NPU) de DEEPX dans les technologies Wind River, les entreprises peuvent facilement ajouter à moindre coût de l'IA accélérée à leurs systèmes en temps réel ou à leurs système de périphérie. DEEPX et Wind River s'emploient à fournir une pile de solutions prévalidées qui traitent les questions de sûreté et de sécurité, ce qui permet aux entreprises de réduire considérablement la complexité et les cycles de développement.

Leader de l'IA de périphérie, DEEPX développe des semi-conducteurs pour l'IA avancés qui optimisent les performances, réduisent la consommation d'énergie et améliorent la rentabilité dans divers secteurs, notamment les modules de caméras intelligentes, la mobilité intelligente, les usines intelligentes, l'électronique grand public, les villes intelligentes, les systèmes de surveillance et les serveurs d'IA. Les puces d'IA de pointe de DEEPX sont conçues pour avoir une efficacité maximale et permettre une facile intégration dans n'importe quel dispositif.

VxWorks, leader du marché, est le RTOS le plus fiable et le plus largement déployé pour les systèmes critiques devant être sûrs et sécurisés. Premier RTOS commercial à prendre en charge les conteneurs conformes à l'Open Container Initiative (OCI), VxWorks permet aux entreprises de déployer rapidement de nouvelles capacités définies par logiciel. Helix Platform est une solution d'hyperviseur qui permet aux équipes d'ingénieurs de consolider plusieurs systèmes sur un seul système embarqué de haute performance. Elle rationalise la certification de la sécurité, réduit les risques liés au projet et accélère la mise sur le marché.

À propos de DEEPX

DEEPX se trouve en tête du marché des semi-conducteurs de nouvelle génération grâce à sa technologie d'IA innovante et à sa compétitivité mondiale. L'entreprise a déposé plus de 300 brevets dans le monde et en a enregistré plus de 70, ce qui garantit des actifs technologiques propriétaires de classe mondiale dans le domaine des semi-conducteurs pour l'IA. DEEPX figure depuis deux années consécutives dans la liste « Silicon 100 » du EE Times et a été nommée « Meilleure entreprise du secteur des semi-conducteurs pour l'IA » par le cabinet d'études de marché américain Frost & Sullivan. DEEPX continue de consolider sa position d'acteur incontournable sur le marché des semi-conducteurs pour l'IA grâce à ses réussites mondiales et à la reconnaissance de son innovation et de son leadership technologique.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

