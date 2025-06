Celltrio obtient un investissement financier de 15 millions de dollars pour accélérer l'expansion mondiale de la culture cellulaire et de l'automatisation de la thérapie cellulaire et génique

FREMONT, Californie--(BUSINESS WIRE)--Celltrio®, une société pionnière des sciences de la vie offrant des solutions d'automatisation avancée pour la culture cellulaire et la thérapie génique cellulaire et génique, annonce aujourd'hui la clôture d'un cycle d'investissement financier de 15 millions de dollars mené par Premier Partners, un investisseur de premier plan dans l'innovation en soins de santé.

Ce nouveau financement accélérera la mise sur le marché mondiale de RoboCell®, la plateforme modulaire phare de Celltrio pour la culture de cellules stériles entièrement automatisées et la fabrication de thérapies cellulaires. Le produit de l'investissement servira à étendre les capacités de fabrication, à étendre les opérations commerciales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et à alimenter l'innovation continue de solutions d'automatisation prêtes pour les BPF pour la biopharmacie, la médecine régénérative et les laboratoires de recherche de pointe.

« Cet investissement marque une étape majeure pour Celltrio et valide notre mission de rationalisation, de mise à l’échelle et de normalisation de la fabrication de cellules par l’automatisation », déclare Charlie Duncheon, CEO de Celltrio. « Nous sommes ravis de nous associer à Premier Partners, qui partagent notre vision de transformer l’avenir des thérapies cellulaires avec des solutions d’automatisation de nouvelle génération. »

« Nous sommes très impressionnés par la clientèle de Celltrio et sa propriété intellectuelle différenciée dans la culture cellulaire et l’automatisation de la thérapie cellulaire et génique », souligne Jay Song, CEO de Premier Partners. « Nous pensons que Celltrio est sur le point de devenir un chef de file qui changera la donne, fournissant une automatisation évolutive et stérile aux laboratoires et aux installations de fabrication du monde entier. »

À propos de Celltrio®

Celltrio conçoit et fabrique des plateformes évolutives d'automatisation de culture cellulaire qui s'intègrent parfaitement dans les environnements R&D et BPF. Son système phare RoboCell® automatise entièrement les processus de culture cellulaire stérile et de thérapie cellulaire et génique, offrant des résultats cohérents et à haut débit pour les laboratoires de biopharmacie, de thérapie cellulaire et de médecine régénérative. Pour en savoir plus www.celltrio.com.

À propos de Premier Partners

Premier Partners est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les investissements en capital de croissance et les investissements de rachat de croissance. L'entreprise se concentre sur les secteurs en croissance rapide, en particulier dans le secteur des soins de santé, et cible les opportunités du marché intermédiaire à l'échelle mondiale. Premier Partners a géré environ 2,9 milliards de dollars d'actifs et est soutenu par une équipe de direction expérimentée possédant une expertise approfondie de l'industrie. Pour en savoir plus, https://premierpartners.co.kr/en/home/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.