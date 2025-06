Pool Re selecteert opnieuw Clearwater Analytics om investeringsactiviteiten en risicobeheer te moderniseren

BOISE, Idaho & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), het meest uitgebreide technologieplatform voor investeringsbeheer, kondigde vandaag aan dat Pool Re, de Britse herverzekeraar voor terrorisme die toezicht houdt op meer dan £ 7,2 miljard activa, Clearwater heeft geselecteerd om zijn investeringsactiviteiten, boekhouding en infrastructuur voor risicobeheer te moderniseren.

Na een aanbestedingsprocedure in 2024 implementeerde Pool Re het platform van Clearwater als zijn Investment Accounting Book of Record en heeft sindsdien zijn gebruik uitgebreid tot geavanceerde risicoanalyse, waaronder scenario- en schokanalyse, om het beheer van blootstelling aan investeringsrisico's te ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.