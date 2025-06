Fedrigoni en Palantir werken samen om operationele transformatie te versnellen met AI

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) heeft vandaag een meerjarige samenwerking aangekondigd met Fedrigoni, een wereldwijde referentiefabrikant van speciaal papier voor verpakkingen en andere creatieve toepassingen, zelfklevende etiketten, grafische ondersteuning voor visuele communicatie en RFID. Deze strategische alliantie is gericht op het versnellen van Fedrigoni's digitale transformatie door optimaal gebruik te maken van geavanceerde AI-mogelijkheden en de innovatieve oplossingen van Palantir. Het partnerschap, aanvankelijk gericht op voorraadoptimalisatie en vraagvoorspelling, breidt zich nu uit om de uitgebreide digitale transformatiedoelstellingen van Fedrigoni te ondersteunen.

De samenwerking tussen Fedrigoni en Palantir vormt een cruciale stap in het verbeteren van de operationele efficiëntie en het stimuleren van innovatie binnen Fedrigoni's wereldwijde activiteiten. Door gebruik te maken van de geavanceerde AI-technologie van Palantir streeft Fedrigoni ernaar om beter in te spelen op de marktdynamiek en zijn vermogen om te anticiperen op en tegemoet te komen aan de vraag van klanten te versterken. Fedrigoni wordt bij dit project geadviseerd door Avatar Investments, een voorkeurspartner van Palantir in Italië.

"We zijn verheugd ons samenwerkingsverband met Palantir te verdiepen nu we aan dit transformatieve traject beginnen," aldus Marco Nespolo, CEO van Fedrigoni. "Onze samenwerking met Palantir stelt ons in staat de kracht van AI te benutten om steeds wendbaarder en concurrerender te zijn in een snel evoluerende markt. Dit partnerschap is een cruciaal onderdeel van onze strategie om toonaangevend te zijn in operationele excellentie en klantenservice." Gionata Berna, CIO van Fedrigoni, benadrukte ook het strategische belang van de samenwerking: "De integratie van de AI-oplossingen van Palantir in onze bedrijfsvoering betekent een belangrijke stap voorwaarts in onze digitale innovatiestrategie. Het vermogen om de vraag nauwkeurig te voorspellen en voorraadniveaus te optimaliseren is nog maar het begin. We streven ernaar een datagestuurde organisatie op te bouwen die zich snel kan aanpassen aan veranderingen en kan profiteren van nieuwe kansen."

François Bohuon, Managing Director voor Palantir Frankrijk en EMEA Executive bij Palantir, toonde zich enthousiast over het partnerschap: "We zijn enthousiast om met Fedrigoni samen te werken aan hun digitale transformatie. Dit partnerschap benadrukt het transformatieve potentieel van AI in traditionele industrieën en we zijn vereerd om Fedrigoni te ondersteunen bij het realiseren van hun strategische visie. Dankzij onze technologie kunnen zij nieuwe efficiëntievoordelen realiseren en de groei stimuleren." Guillaume Soule, EMEA Manufacturing AI Lead bij Palantir, voegde eraan toe, "Fedrigoni's vooruitstrevende aanpak ten aanzien van digitale transformatie sluit perfect aan bij onze missie om organisaties te ondersteunen met datagestuurde inzichten. Door optimaal gebruik te maken van AI, staan we op het punt om impactvolle resultaten te leveren waarmee Fedrigoni zijn operationele capaciteiten kan verbeteren en blijvend succes kan behalen."

Deze samenwerking onderstreept het groeiende belang van digitale transformatie in traditionele productiesectoren en benadrukt de rol van AI bij het stimuleren van innovatie en efficiëntie. Beide bedrijven zetten zich in voor een gezamenlijke aanpak die baanbrekende oplossingen oplevert en waarde op de lange termijn creëert.

Over Palantir Technologies Inc.

Fundamentele software van morgen. Vandaag geleverd. Meer informatie is beschikbaar op https://www.palantir.com.

Over Fedrigoni

Fedrigoni, opgericht in 1888 in Verona, is vandaag de dag wereldleider in speciaal papier voor luxe verpakkingen en premium etiketten voor wijnen, de derde speler op de markt voor zelfklevende materialen en de productie van RFID-inlays, en de tweede op het gebied van kunst- en tekenpapier met het merk Fabriano. Met bijna 6.000 mensen in 28 landen en 74 fabrieken, waaronder productielocaties, snij- en distributiecentra, verkoopt en distribueert de Groep meer dan 25.000 producten in 132 landen. Voor meer informatie: www.fedrigoni.com

Over Avatar Investments

Avatar, opgericht in 2024 door Ludovico Fassati en Riccardo Basile, helpt bedrijven hun volledige potentieel te bereiken met behulp van de nieuwste AI-technologieën. Avatar hanteert een unieke aanpak die consultancy combineert met beleggen. Voor meer informatie: www.avatar-investments.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Deze verklaringen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de verwachtingen van Palantir met betrekking tot de hoogte en de voorwaarden van het contract en de verwachte voordelen van onze softwareplatforms. Toekomstgerichte verklaringen zijn inherent onderhevig aan risico's en onzekerheden, waarvan sommige niet kunnen worden voorspeld of gekwantificeerd. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment dat deze verklaringen werden gedaan en zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, evenals de overtuigingen en aannames van het management op dat moment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waarvan vele factoren of omstandigheden omvatten die buiten de controle van Palantir liggen. Deze risico's en onzekerheden omvatten het vermogen om te voldoen aan de unieke behoeften van klanten; het onvermogen van de platforms van Palantir om klanten tevreden te stellen of naar wens te presteren; de frequentie of ernst van software- en implementatiefouten; de betrouwbaarheid van de platforms van Palantir; en het vermogen van klanten om het contract te wijzigen of te beëindigen. Aanvullende informatie over deze en andere risico's en onzekerheden is opgenomen in de deponeringen die Palantir van tijd tot tijd indient bij de Securities and Exchange Commission. Behalve zoals wettelijk vereist, neemt Palantir geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen, of anderszins.

