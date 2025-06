HCLTech expande parceria com The Standard para acelerar a transformação conduzida por IA e prover serviços digitais em grande escala

NOVA YORK e NOIDA, Índica--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, empresa líder mundial em tecnologia, anunciou uma expansão de sua parceria com a Standard Insurance Company (The Standard), provedor líder de produtos e serviços de proteção financeira para empregadores e pessoas físicas.

Esta parceria expandida com a The Standard irá oferecer infraestrutura e serviços de aplicativos impulsionados por IA para aumentar a eficiência, apoiar o rápido crescimento e aperfeiçoar a experiência do cliente. Esta cooperação também irá acelerar a transição da The Standard a um modelo operacional baseado em produtos e serviços de TI, que permitem maior agilidade, valor ao cliente e progresso rumo as metas de transformação digital a longo prazo da empresa.

A plataforma de transformação de serviços conduzida por GenAI da HCLTech, AI Force, engenharia digital e serviços em nuvem dará suporte ao foco da The Standard em um atendimento excepcional ao cliente na entrega de benefícios no local de trabalho. Esta transformação será impulsionada ainda mais por um Conselho Conjunto de Inovação e um Escritório de Experiência Digital recém-formados, que reforçam o compromisso da The Standard com a inovação e a entrega de experiências escaláveis ​​e centradas no usuário.

"A jornada de crescimento da The Standard acelerou nos últimos anos através da transformação digital e de aquisições, sendo que a HCLTech provou ser a melhor parceira para nos ajudar a escalar de modo eficiente e integrado com seu enfoque digital e foco no cliente", disse Laxman Prakash, diretor de Segurança da Informação e chefe da Organização de Infraestrutura de TI e Gestão de Segurança da The Standard. "Estamos na expectativa do impacto positivo que esta parceria contínua irá proporcionar a nossos clientes."

"Estamos animados com esta parceria estendida com a The Standard, que demonstra nosso profundo compromisso com o setor de seguros", disse Anubhav Mehrotra, vice-presidente Sênior e diretor de Seguros da HCLTech para América do Norte. "Esta cooperação reforça o investimento da HCLTech em recursos conduzidos por IA e em talentos inovadores, que vêm sendo fundamentais para orientar a The Standard em sua jornada de transformação digital."

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa multinacional de tecnologia, com mais de 223.000 funcionários em 60 países, dispondo de recursos líderes do setor, centrados na área digital, engenharia, nuvem e IA, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todas as principais áreas de atuação, oferecendo soluções aos setores de Serviços Financeiros, Fabricação, Ciências Biológicas e Saúde, Alta Tecnologia, Semicondutores, Telecomunicações e Mídia, Varejo, Bens de Consumo e Serviços Públicos. A receita consolidada nos 12 meses concluídos em março de 2025 totalizou US$ 13,8 bilhões. Para saber como podemos impulsionar seu progresso, acesse hcltech.com.

Sobre a The Standard

A The Standard é uma família de empresas dedicada a ajudar os clientes a alcançar o bem-estar financeiro e a tranquilidade. Em atividade desde 1906, somos líder em prover produtos e serviços de proteção financeira para empregadores e pessoas físicas. Nossos produtos incluem seguro de invalidez coletivo e individual, seguro de vida coletivo e seguro contra morte acidental e desmembramento, seguros odontológico e oftalmológico coletivos, serviços de gestão de absenteísmo e licença familiar remunerada, produtos e serviços de planos de aposentadoria, e anuidades para empregadores e pessoas físicas. Para mais informações sobre a The Standard, acesse standard.com e siga-nos no LinkedIn e Instagram.

