NIQ宣布與WeArisma達成全球合作，衡量創作者行銷對銷售及品牌認知的影響

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的消費者情報公司NIQ今日宣布與針對品牌與代理機構的一流創作者行銷衡量與最佳化平台WeArisma建立策略性全球合作關係。此次突破性聯盟將使全球廣告主能夠理解付費及自然創作者行銷在全行銷漏斗中的影響，包括對銷售的影響。這一衡量架構協助行銷人員採取更加以結果為導向的方式來展開網紅行銷，讓本土與國際品牌在創作者經濟中實現投資效益最大化。

此次全球合作融合了NIQ獨特的資料資產與成果衡量專長，以及WeArisma首屈一指的技術平台和全球創作者情報。NIQ行銷效果業務總經理Jason Tate表示：「透過整合雙方優勢，我們正協助企業對其網紅行銷投資做出更明智的決策。這進一步鞏固了我們做為量化全球日益重要的行銷通路影響力的業界領導者地位。」

WeArisma與NIQ的合作有助於加快創作者行銷的規劃、衡量與最佳化模式，協助行銷人員跟上流行文化的快速變遷。WeArisma創辦人兼執行長Jenny Tsai表示：「長期以來，行銷人員無法量化創作者行銷對品牌資產及銷售表現的影響，導致全漏斗衡量存在重大缺口。我們很高興與NIQ聯手解決這一挑戰，讓行銷人員在創作者行銷上的每一筆投入都能實現最大效益。」

核心亮點：

WeArisma與NIQ的模組化解決方案能夠協助廣告主更高效地衡量、最佳化及規劃其在創作者行銷經濟方面的投資，涵蓋難以衡量的自然創作者內容。

透過WeArisma全球分析平台追蹤的創作者活動指標將被納入NIQ的行銷組合模型，協助行銷人員以資料為驅動實現其網紅行銷策略的最佳化。

為滿足各個品牌的獨特需求，NIQ和WeArisma支援客製化合作模式，包括代管服務支援與自助平台存取。

關於NIQ

NIQ是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面的洞察，並揭示新的成長途徑。2023年，NIQ與GfK完成合併，兩家極具全球影響力的業界領導者實現整合。我們的業務遍及全球90多個國家，涵蓋約85%的世界人口，涉及全球超過7.2兆美元的消費者支出。憑藉透過尖端平台和先進分析工具提供的整體零售解讀和最全面的消費者洞察，NIQ傳遞市場全貌(Full View™)。

若要取得更多資訊，請造訪 www.niq.com

關於WeArisma

WeArisma是業界最全面的網紅行銷與社交情報平台。WeArisma將AI驅動的先進影像、視訊、文本及音訊辨識技術與網紅行銷與社交聆聽能力相結合，全面揭示品牌在社群媒體上的影響力，包括付費合作範圍外的絕大多數未被標記的自然提及內容。WeArisma在倫敦、紐約、巴黎和新加坡設有辦事處，深受全球頂尖代理機構與品牌信賴，其產品套件支援品牌從策略制定到執行的創作者行銷全週期。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.wearisma.com

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