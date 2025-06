Lexon en Jeff Koons werken samen om kunst met technologie revolutionair te veranderen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Lexon kondigt trots een historische samenwerking aan met Jeff Koonsen onthult de Balloon Dog Speaker en de Balloon Dog Lamp: twee herwerkte sculptuurobjecten die kunst en technologie op een unieke manier in elkaar laten opgaan. Deze officiële edities die samen met The Broad in Los Angeles werden bedacht, brengen het speelse aspect van Koons’ emblematische kunst overal ter wereld in de huiskamer. Vooraf bestellen van artikelen uit deze collectie is vanaf 17 juni 2025 mogelijk, en dit uitsluitend op lexon-design.com, met een beperkte oplage.

Een transparante fusie van kunst en functionaliteit

De Balloon Dog Speaker en de Balloon Dog Lamp breiden de emblematische Balloon Dog van Jeff Koons uit naar nieuwe, dagelijkse voorwerpen, gebruik makend van kwaliteitsvol doorschijnend materiaal dat de typische curves en de opvallende aanwezigheid ervan goed tot uiting laat komen.

Koons’ Balloon Dog, die oorspronkelijk in de jaren 1990 werd ontworpen, is een van de meest gewaardeerde uitingen van hedendaagse kunst. In partnerschap met Lexon werd dit meesterwerk nu met technologie 'geïnjecteerd', waardoor functionele en toegankelijke objecten zijn ontstaan. De transformatie van Koons’ Balloon Dog in een voorwerp dat met technologie werd verrijkt, is een opmerkelijk staaltje engineering, waaraan meer dan 50.000 uur werd besteed om elk detail te perfectioneren.

De Balloon Dog Speaker, ontworpen als een heus akoestisch kunstwerk uitgerust met Bluetooth 5.0-technologie, staat garant voor een 360° high-fidelity geluidsweergave met uitzonderlijke rijkdom en diepgang. De omhullende soundscape is ontstaan uit de harmonieuze alliantie van zes ultranauwkeurige actieve drivers en vier fijn afgestemde passieve radiatoren, zorgvuldig ontworpen om de lage frequenties beter tot hun recht te laten komen. Elk noot vult de ruimte met zeldzame zintuiglijke intensiteit, waardoor elk moment in een diep onderdompelende luisterervaring wordt omgezet. Uitgerust met een geïntegreerde microfoon, ondersteunt het handenvrije oproepen via uw geconnecteerde apparaat, om een leuke en praktische manier aan te bieden om van uw Balloon Dog Speaker te genieten. Dankzij TWS-technologie (True Wireless Stereo) kunnen twee Balloon Dog Speakers worden gekoppeld om een expansieve stereo-soundstage te creëren, die meer diepte biedt en een krachtigere audio-aanwezigheid verzekert.

De Balloon Dog Lamp omvat geavanceerde veelkleurige verlichting via bijna 400 geïntegreerde leds, die een helderheid opleveren die tot 200 lumen gaat. Het biedt een ruime selectie kleurschakeringen, gaande van warm en koud wit, blauw, magenta, groen, oranje en heel wat andere tinten, zodat de gebruikers de verlichting aan elke setting kunnen aanpassen. Meer deze lamp is meer dan verlichting, het biedt een dynamisch spel van licht, waarmee gebruikers de sfeer en de mood van om het even welke ruimte nauwkeurig en elegante kunnen bepalen. Dankzij de eigen 'Easy Sync'-technologie van Lexon, biedt de Balloon Dog Lamp een verlichtingservaring van een hoger niveau, waarmee u een oneindig aantal Balloon Dog Lamps moeiteloos qua kleur en helderheid kunt connecteren en synchroniseren. De Balloon Dog Lamps synchroniseren ogenblikkelijk met elkaar, ongeacht of u ze in verschillende hoeken van een kamer zet ofwel naast elkaar voor een opvallend visueel effect, en creëren op die manier een perfect gecoördineerde sfeer.

Beide voorwerpen hebben dezelfde sculpturele afmetingen van 11 inches/28 cm hoog en 2 pond/900 g technologie zijn specifiek ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en dagelijks gebruik. Deze samenwerking versmelt kunstzinnig erfgoed met technologische innovatie om een emblematisch kunstwerk om te vormen in functioneel design met een doel, aanwezigheid en dagelijkse relevantie.

“Ik ben echt enthousiast over deze nieuwe samenwerking met Lexon, die de Balloon Dog een nieuwe bestemming heeft gegeven. De Balloon Dog Lamp heeft een ruime waaier van levendige kleuren, terwijl de Balloon Dog Speaker ons met omhullend geluid omringt. Beide voorwerpen zijn voor de Balloon Dog een interessante manier om in ons dagelijkse leven te komen, waar kunst, design en technologie in elkaar worden verstrengeld,” verklaart Jeff Koons.

“Onze creatieve alliantie met Jeff Koons markeert voor Lexon een historisch moment. Het is een eer maar ook een mijlpaal om onze passie voor design en technologie samen te brengen via een gedurfde herwerking van de Balloon Dog, een van de meest emblematische kunstwerken van onze tijd. Deze samenwerking daagt ons uit om verder te gaan dan vorm en functionaliteit, door producten tot stand te brengen die niet alleen innovatief zijn, maar ook emotioneel nazinderen; ontworpen om ermee te leven, om ze dagelijks te gebruiken en ze als heuse kunstwerken te koesteren. Via deze twee nieuwe edities herbevestigen we met trots de missie die Lexon zich stelt als een 'Maison de Design Française': om tijdloos, kwaliteitsvol design voor iedereen toegankelijk te maken en alledaagse voorwerpen aan te bieden die het leven aan de hand van schoonheid en een doel op een hoger niveau brengen," aldus Boris Brault, CEO van Lexon.

Exclusieve, gecertificeerde authenticiteit

Elk stuk is gegraveerd met de handtekening van Jeff Koons onder de voorpoten en wordt met een authenticiteitscertificaat geleverd. Om de exclusiviteit ervan verder te verstevigen, hebben zowel het certificaat als de verpakking een hologram die de authenticatie versterken en de verzamelwaarde ervan vergroten. De Balloon Dog Speaker en de Balloon Dog Lamp worden in een beperkte oplage geproduceerd, en de bestellingen vooraf gaan exclusief van start op lexon-design.com vanaf 17 juni 2025. Het verzenden van de bestellingen vooraf vangt in oktober 2025 aan.

Een onderdompelende ontdekking dankzij Augmented Reality

Om deze kunstzinnige en technologische ervaring nog meer luister te geven, heeft Lexon een AR-functie (Augmented Reality) onthuld die iedereen in staat stelt om de Balloon Dog Lamp en de Balloon Dog Speaker rechtstreeks in hun eigen ruimte in preview te aanschouwen. Deze onderdompelende tool stelt gebruikers in staat om de voorwerpen op echte schaal en in context weer te geven, om zo de essentie van de samenwerking in hun woningen en in hun dagelijkse leven te brengen. Door digitale innovatie met emblematisch design te versmelten, maakt de AR-ervaring de interactie met kunst persoonlijker, toegankelijker en speelser.

Een historische samenwerking met The Broad en met The Shop at The Broad

In het kader van deze samenwerking zullen de Balloon Dog Speaker en de Balloon Dog Lamp voor de eerste keer te zien zijn in The Shop at The Broad op 20 september 2025, om de 10e verjaardag van het museum te vieren. The Broad, de thuisbasis van de originele sculptuur Balloon Dog, zet haar missie verder om kunst te democratiseren, door het ook buiten de muren van een museum toegankelijk en zinvol te maken. Dit partnerschap met Lexon maakt de fusie van geavanceerde technologie met emblematische kunst mogelijk, wxaardoor het publiek een tastbare, dagelijkse connectie met de creaties van Koons kan worden aangeboden.

Van 20 september tot 20 oktober 2025 zullen de Balloon Dog Speaker en de Balloon Dog Lamp verkrijgbaar zijn in een exclusieve verkoop van één maand in The Shop at The Broad, zowel in de shop als online, zodat bezoekers nog een andere, unieke kans krijgen om deze stukken in beperkte oplage te bekijken en te kopen.

Details van de eerste bestellingen op voorhand

Lancering van de bestellingen op voorhand: 17 juni 2025, die exclusief van start gaat op lexon-design.com

Prijs: 750 $/€ per stuk (Speaker of Lamp)

Aanvang van de verzendingen: oktober 2025

Beperkingen voor bestellingen op voorhand: 2 stuks per product, per klant

Wereldwijde beschikbaarheid: bestellingen op voorhand internationaal beschikbaar

Over Lexon

Sinds de oprichting in 1991 heeft Lexon in de wereld van design onvermoeibaar grenzen verlegd en een verschil gemaakt, dit alles terwijl het bedrijf trouw bleef aan haar engagement om kleine voorwerpen, nuttig, mooi, innovatief en betaalbaar te maken. Lexon heeft een unieke relatie met creativiteit tot stand gebracht en met de beste ontwerpers van over de hele wereld samengewerkt om tijdloze collecties van producten voor de levensstijl te creëren, waarvan elk jaar miljoenen stuks werden verkocht, zowel accessoires voor thuis, op kantoor, de vrije tijd als op reis. Met een geschiedenis van meer dan 30 jaar achter de rug en meer dan 250 awards op het palmares, evenals samenwerkingen met een aantal van de meest gelauwerde ontwerpers en een retailaanwezigheid in 90 landen over de hele aardbol, heeft Lexon zich werkelijk geprofileerd als een emblematisch Frans designmerk.

Over Jeff Koons

Jeff Koons is een toonaangevende hedendaagse kunstenaar die bekendheid verwierf door dagelijkse voorwerpen te transformeren in gedurfde sculpturen die tot nadenken stemmen en die een band leggen met kunstgeschiedenis en moderne cultuur. Hij werd in 1955 geboren in York, Pennsylvania. Hij studeerde aan het Maryland Institute College of Art en de school van de Art Institute van Chicago. Sinds zijn eerste solotentoonstelling in 1980, is zijn werk wereldwijd te zien geweest in belangrijke instellingen zoals MoMA, het Guggenheim en natuurlijk ook Tate, The Broad. Koons' emblematische werken, waaronder Balloon Dog, Rabbit en Puppy, verkennen de thema's van zelfaanvaarding en transcendentie. Zijn monumentale bloemensculpturen en werken in roestvrij staal met spiegelafwerking dagen de percepties van materialiteit en vakmanschap uit. Koons geniet internationale erkenning en ontving de Légion d’Honneur van Frankrijk en de Medal of the Arts van de U.S. Department of State. Hij droeg ook bij tot culturele diplomatie en inspanningen om kinderen te beschermen via de Koons Family International Law & Policy Institute.

Over The Broad

De missie van The Broad bestaat erin om hedendaagse kunt voor een zo ruim mogelijk publiek toegankelijk te maken. Het museum, dat in 2015 werd opgericht aan de Grand Avenue in downtown Los Angeles door de filantropen Eli en Edythe Broad, biedt een algemene gratis toegang en stelt een actief programma van speciale tentoonstellingen en innovatieve live events voor, allemaal in een opmerkelijk gebouw ontworpen door Diller Scofidio + Renfro. The Broad is de thuisbasis van de Broad-collectie, een van de vooraanstaande collecties op wereldniveau van naoorlogse en hedendaagse kunst, die verder blijft groeien naarmate er nieuwe kunstenaars en kunstwerken worden toegevoegd. Het museum is het hoofdkwartier van de wereldwijde uitleenbibliotheek van The Broad Art Foundation, die sinds 1984 collectiewerken aan musea van over de hele wereld uitleent. Vóór de olympische zomerspelen van 2028 in Los Angeles zal een uitbreiding van het museum de deuren openen, om nog meer toegang voor het publiek te creëren.

