Andersen Consulting gaat samenwerkingsovereenkomst aan met DEX Ventures

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt haar digitale transformatiemogelijkheden uit met DEX Ventures, een digitaal marketingbureau gespecialiseerd in groeistrategie en digitale innovatie.

Het uitgebreide dienstenpakket van DEX Ventures verenigt strategie, performance marketing, design en digitale oplossingen. Het aanbod omvat groei-advies ter ondersteuning van de merkstrategie, prestatie- en acquisitieprogramma's met behulp van media en analyses, visuele en UX-ontwerpservices en content- en community-ontwikkeling. Multinationals en Fortune 500-bedrijven in verschillende sectoren, waaronder technologie, olie en gas en retailmerken zijn belangrijke klanten.

Alex Ooi, managing director van DEX Ventures, zegt: “We zijn verheugd om met Andersen Consulting samen te werken. We maken gebruik van het wereldwijde platform en de expertise van de organisatie om klanten in verschillende sectoren wereldwijd verder te ondersteunen. Dit geeft ons meer mogelijkheden om klanten beter van dienst te zijn en we kijken ernaar uit om betrouwbare zakelijke relaties op te bouwen met de leden en samenwerkende bedrijven van Andersen Consulting.”

“DEX Ventures brengt unieke digitale kwaliteiten die ons consultingplatform aanvullen. Hiermee kunnen we zeer transformatieve oplossingen bieden in een bedrijfswereld die steeds digitaler wordt,” aldus Mark L. Vorsatz, bestuursvoorzitter en CEO van Andersen. “We creëren een wereldwijd platform dat meetbare resultaten oplevert, innovatie stimuleert en transformatie voor onze klanten versnelt.”

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, zakelijke, technologische en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, wetgeving, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies. Op het wereldwijde platform van Andersen Consulting werken 20.000 specialisten en het bedrijf is actief op meer dan 500 plaatsen via haar leden en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultingoplossingen via haar leden en samenwerkende kantoren over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.