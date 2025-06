Ardian und ROYC geben Partnerschaft bekannt

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, der weltweit führende Platform-as-a-Service-Anbieter für alternative Anlagen, und Ardian, eine der größten privaten Investmentgesellschaften Europas mit einem verwalteten Vermögen von 180 Milliarden US-Dollar, geben heute ihre Partnerschaft bekannt. ROYC wird Ardian als wichtiger Partner im schnell wachsenden Segment der privaten Vermögensverwaltung in Europa unterstützen.

„Wir sind stolz darauf, mit Ardian zusammenzuarbeiten und teilen die Überzeugung, dass Technologie und ein datengestützter Ansatz unerlässlich sind, um mehr LPs eine kosteneffiziente Investition in die Fonds von Ardian zu ermöglichen“, sagte Mathias Leijon, Gründer und Präsident von ROYC.

Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions bei Ardian, fügte hinzu: „ROYC hat uns mit seiner technologischen Plattform und seiner Professionalität beeindruckt. Das Unternehmen wird ein wichtiger Partner für den Ausbau unserer Aktivitäten im Bereich Private Wealth und insbesondere für die Kapitalbeschaffung für unseren Ardian Secondary Infrastructure Fund IX.”

Über ROYC

ROYC ist das führende europäische B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein komplettes Betriebssystem für private Märkte anbietet und Private-Equity-Gesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices den nahtlosen Zugang, die Verteilung und die Verwaltung privater Investitionen in großem Umfang ermöglicht. Angesichts der Expansion privater Märkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiebasierte Lösungen, um die Komplexität zu bewältigen, den Fondsbetrieb zu optimieren und ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. ROYC kombiniert modernste Technologie für private Märkte mit maßgeschneiderten Fondsstrukturierungs- und Anlagelösungen. Die intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und transformiert so die Verwaltung privater Marktinvestitionen über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg.

Über Ardian

Ardian ist eine weltweit führende Private-Investment-Gesellschaft, die für mehr als 1.850 Kunden weltweit ein Vermögen von 180 Milliarden US-Dollar verwaltet oder berät. Dank unserer umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit können wir eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten anbieten und flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Mit Ardian Customized Solutions erstellen wir maßgeschneiderte Portfolios, mit denen institutionelle Kunden die von ihnen benötigte Vermögenszusammensetzung genau festlegen und Zugang zu Fonds erhalten können, die von führenden externen Sponsoren verwaltet werden. Private Wealth Solutions bietet dedizierte Dienstleistungen und Zugangslösungen für Privatbanken, Family Offices und private institutionelle Investoren weltweit. Die Hauptaktionäre von Ardian sind die Mitarbeiter des Unternehmens. Wir legen großen Wert auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter und die Förderung einer auf kollektiver Intelligenz basierenden Kultur der Zusammenarbeit. Unsere mehr als 1.050 Mitarbeiter in 19 Niederlassungen in Europa, Amerika, Asien und dem Nahen Osten fühlen sich den Grundsätzen des verantwortungsbewussten Investierens verpflichtet und sind entschlossen, die Finanzwelt zu einer treibenden Kraft für das Gemeinwohl zu machen. Unser Ziel ist es, eine hervorragende Anlageperformance mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu verbinden.

Bei Ardian investieren wir unser ganzes Engagement in den Aufbau von Unternehmen, die Bestand haben.

