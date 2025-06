Pool Re wählt Clearwater Analytics zur Modernisierung seiner Anlageabläufe und seines Risikomanagements

BOISE (Idaho), NEW YORK. CHICAGO, LONDON und HONGKONG--( BUSINESS WIRE )--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfangreichste Technologieplattform für das Investmentmanagement, veröffentlichte heute den 2025 Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR). Die in Zusammenarbeit mit DCS Financial Consulting erstellte Studie verweist auf unabhängige allgemeine verwaltete Vermögenswerte (AUM) im Versicherungssektor in Rekordhöhe von 4,5 Billionen USD - 24 Prozent höher als im Vorjahr. Von Investmen...