eSIM Go en CSG versnellen en vereenvoudigen MVNO-traject

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Nu de wereldwijde markt voor mobiele virtuele netwerkoperators (MVNO's) naar verwachting $ 137 miljard bereikt tot 2030, schaalt eSIM Go, een pionier op het gebied van digitale connectiviteit, op voor toekomstige groei. Met zijn gemoderniseerde gebruikersplatform, ontwikkeld in samenwerking met CSG® (NASDAQ: CSGS), zal eSIM Go het MVNO-traject vereenvoudigen en versnellen, wat zorgt voor snellere onboarding, uitgebreidere selfservice en naadloze integratie van digitale aanbiedingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.