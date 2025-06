HistoSonics et la Cambridge University dévoilent le premier Edison™ Histotripsy System en Europe, financé par un don de la Li Ka Shing Foundation

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, fabricant de l’Edison™ Histotripsy System et de nouvelles plateformes de thérapie par histotripsie, a annoncé aujourd’hui que l’Addenbrookes Hospital de la Cambridge University Hospital Foundation and Trust serait le premier site au Royaume-Uni et en Europe à proposer l’histotripsie aux patients du NHS et aux patients privés. Cela a été rendu possible grâce à un don généreux de la Li Ka Shing Foundation (LKSF) ainsi qu’à l’accès limité accéléré au marché accordé par la MHRA en avril 2025.

Cette étape importante marque l’entrée officielle d’HistoSonics sur le marché britannique et européen. HistoSonics a remporté une place très convoitée dans le programme pilote Innovative Device Access Pathway en 2024 et, grâce à ce programme, en partenariat avec le DHSC, la MHRA, le NIHR, le NHSE et le NICE, a accéléré l’accès aux patients. HistoSonics continuera à travailler avec les acteurs du secteur de la santé au Royaume-Uni dans le but commun d’élargir de toute urgence l’accès à tous les patients du NHS.

La Li Ka Shing Foundation, créée en 1980 par le philanthrope hongkongais Sir Ka Shing Li, a versé près de 4 milliards USD pour faire progresser l’éducation, la recherche et les services médicaux, ainsi que la lutte contre la pauvreté aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Asie. Consciente du potentiel transformateur de l’innovation technologique dans le domaine des soins de santé, la fondation a décidé d’apporter son soutien à la Cambridge University en lui faisant don de cinq systèmes Edison, après avoir déjà fait don de trois systèmes à Hong Kong, d’un système à Singapour et d’un système récemment à la Stanford University. Ce nouveau don marque non seulement l’introduction du premier système Edison au Royaume-Uni et en Europe, mais célèbre également le partenariat durable entre la Li Ka Shing Foundation et Cambridge dans leur lutte commune contre le cancer. En soutenant des technologies médicales de pointe capables d’offrir des solutions peu coûteuses et très efficaces, la fondation espère améliorer l’accès des patients à des soins de santé de meilleure qualité dans le monde entier.

« Ce don est une étape historique qui permet d’introduire au Royaume-Uni le traitement non invasif des tumeurs hépatiques par histotripsie », déclare Mike Blue, président-directeur général d’HistoSonics. « Nous sommes reconnaissants à la Li Ka Shing Foundation pour son soutien visionnaire. Avec Addenbrookes comme premier site hospitalier du NHS dans le cadre de l’UCNA, nous posons les bases d’une future expansion vers des hôpitaux axés sur l’innovation à travers le Royaume-Uni. »

L’Edison System, qui a reçu l’autorisation De Novo de la FDA en octobre 2023, utilise une énergie ultrasonore thérapeutique focalisée non invasive pour détruire et liquéfier mécaniquement les tissus et les tumeurs ciblés sans le caractère invasif ou la toxicité des procédures traditionnelles, réduisant ainsi les risques de saignement, d’infection et de dommages aux tissus non ciblés environnants. L’autorisation initiale de la FDA pour HistoSonics concerne la destruction des tumeurs hépatiques, et des études sont en cours sur les tumeurs rénales (essai HOPE4KIDNEY NCT05820087) et les tumeurs pancréatiques (essai GANNON NCT06282809).

Deborah Prentice, vice-chancelière de la Cambridge University, déclare : « Nous avons beaucoup de chance que, grâce à la générosité de Sir Ka-shing Li, l’Addenbrooke Hospital de Cambridge puisse utiliser une technologie d’histotripsie de pointe pour améliorer les résultats des patients du NHS. C’est grâce à des technologies comme celle-ci que Cambridge reste à la pointe de la compréhension et du traitement des tumeurs, une position que nous souhaitons renforcer davantage avec le Cambridge Cancer Research Hospital. »

Avec des installations bientôt disponibles dans cinq pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Hong Kong, Singapour et les Émirats arabes unis, HistoSonics élargit activement l’accès à sa plateforme d’histotripsie et travaille en étroite collaboration avec des leaders cliniques, des systèmes de santé nationaux et des partenaires philanthropiques afin d’accélérer l’adoption mondiale de l’histotripsie en tant que nouvelle catégorie de soins de santé. HistoSonics cherche également à élargir son accès au marché britannique et européen grâce au marquage CE.

Déclaration d’utilisation prévue au Royaume-Uni :

L’Edison System est destiné à la destruction mécanique non invasive des tumeurs hépatiques, y compris la destruction partielle ou complète des tumeurs hépatiques non résécables par histotripsie. Cela inclut les tumeurs malignes liées au cancer primitif du foie et les cas de métastases hépatiques. Le dispositif ne doit être utilisé que par des personnes ayant suivi la formation dispensée par HistoSonics Inc. et son utilisation doit être guidée par le jugement clinique d’un médecin dûment formé. Les utilisateurs doivent lire ce guide d’utilisation afin de comprendre les avertissements, les précautions et le résumé des essais cliniques, y compris les événements indésirables signalés.

L’Edison System n’a pas été évalué pour le traitement d’une maladie spécifique, y compris, mais sans s’y limiter, le cancer, ni pour l’évaluation des résultats spécifiques du cancer (tels que la progression locale de la tumeur, la survie à 5 ans ou la survie globale).

Déclaration d’utilisation prévue aux États-Unis :

L’Edison System est destiné à la destruction mécanique non invasive des tumeurs hépatiques, y compris la destruction partielle ou complète des tumeurs hépatiques non résécables par histotripsie. La FDA n’a pas évalué l’Edison System pour le traitement d’une maladie quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, le cancer, ni évalué les résultats spécifiques du cancer (tels que la progression locale de la tumeur, la survie à 5 ans ou la survie globale). Ce système ne doit être utilisé que par des médecins ayant suivi la formation dispensée par HistoSonics, et son utilisation doit être guidée par le jugement clinique d’un médecin dûment formé. Consultez le mode d’emploi du dispositif pour obtenir la liste complète des avertissements, des précautions et un résumé des résultats des essais cliniques, y compris les événements indésirables signalés.

À propos de HistoSonics

HistoSonics est une société privée de dispositifs médicaux qui développe une plateforme non invasive et une thérapie par faisceau sonique propriétaire utilisant la science de l’histotripsie, un nouveau mécanisme d’action qui utilise des ultrasons focalisés pour détruire et liquéfier mécaniquement les tissus et les tumeurs indésirables. La société se concentre actuellement sur la commercialisation de son Edison System aux États-Unis sur certains marchés mondiaux pour le traitement du foie, tout en étendant les applications de l’histotripsie à d’autres organes tels que les reins, le pancréas, la prostate et d’autres. HistoSonics a des bureaux à Ann Arbor, dans le Michigan, et à Minneapolis, dans le Minnesota. Pour plus d’informations sur le système d’histotripsie Edison, rendez-vous sur : www.histosonics.com. Pour des informations relatives aux patients, rendez-vous sur : www.myhistotripsy.com.

