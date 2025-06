Fedrigoni y Palantir se asocian para acelerar la transformación operativa con IA

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) ha anunciado hoy una alianza plurianual con Fedrigoni, fabricante de referencia mundial de papeles especiales para embalaje y otras aplicaciones creativas, etiquetas autoadhesivas, soportes gráficos para comunicación visual e identificación por radiofrecuencia. Esta asociación estratégica tiene como objetivo acelerar la transformación digital de Fedrigoni al aprovechar las capacidades avanzadas de IA y las soluciones innovadoras de Palantir. Inicialmente centrada en la optimización del inventario y la previsión de la demanda, la colaboración se amplía ahora para favorecer los objetivos integrales de transformación digital de Fedrigoni.

La colaboración entre Fedrigoni y Palantir representa un paso fundamental para mejorar la eficiencia operativa y fomentar la innovación en todas las operaciones internacionales de Fedrigoni. Mediante el uso de la tecnología de IA de vanguardia de Palantir, Fedrigoni busca mejorar su capacidad de respuesta a la dinámica del mercado y mejorar su habilidad para anticipar y satisfacer las demandas de los clientes. Avatar Investments, socio principal de Palantir en Italia, asesora a Fedrigoni en este proyecto.

" «Nos complace estrechar nuestra colaboración con Palantir a medida que nos embarcamos en este viaje transformador», declaró Marco Nespolo, director general de Fedrigoni. «Nuestra colaboración con Palantir nos permitirá aprovechar el poder de la IA para ser cada vez más ágiles y competitivos en un mercado en rápida evolución. Esta asociación es un componente fundamental de nuestra estrategia para liderar la industria de la excelencia operativa y el servicio al cliente». Gionata Berna, director de Sistemas de información de Fedrigoni, también destacó la importancia estratégica de la asociación: «Integrar las soluciones de IA de Palantir en nuestras operaciones supone un gran avance en nuestra estrategia de innovación digital. La capacidad de prever con precisión la demanda y optimizar los niveles de existencias es solo el principio. Estamos comprometidos con la construcción de una organización basada en datos que pueda adaptarse rápidamente a los cambios y aprovechar las nuevas oportunidades».

François Bohuon, Director General de Palantir Francia y Ejecutivo de EMEA, expresó su entusiasmo por la asociación: «Nos complace colaborar con Fedrigoni en su viaje hacia la transformación digital. Esta asociación destaca el potencial transformador de la IA en las industrias tradicionales, y nos enorgullece apoyar a Fedrigoni en la consecución de su visión estratégica. Nuestra tecnología les permitirá desarrollar nuevas capacidades e impulsar el crecimiento». Guillaume Soule, responsable de IA de fabricación de EMEA de Palantir, agregó: «El enfoque con visión de futuro de Fedrigoni para la transformación digital encaja a la perfección con nuestra misión de capacitar a las organizaciones a través de conocimientos basados en datos. Al aprovechar la IA, estamos preparados para ofrecer resultados de gran impacto que permitirán a Fedrigoni mejorar sus funciones operativas y lograr un éxito duradero».

Esta asociación destaca la cada vez mayor importancia de la transformación digital en los sectores manufactureros tradicionales y resalta el papel de la IA en el avance de la innovación y la eficiencia. Ambas empresas están comprometidas con un enfoque colaborativo que ofrecerá soluciones innovadoras y generará rentabilidad a largo plazo.

Acerca de Palantir Technologies Inc.

Foundational software of tomorrow. Delivered today. Más información en https://www.palantir.com.

Acerca de Fedrigoni

Fundado en 1888 en Verona, Fedrigoni es hoy líder internacional en papeles especiales para envases de lujo y etiquetas prémium para vinos, el tercer fabricante en el mercado de materiales autoadhesivos y en la producción de incrustaciones de identificación por radiofrecuencia, y el segundo en papeles para ilustraciones y dibujo con la marca Fabriano. Con cerca de 6000 empleados en 28 países y 74 plantas, entre centros de producción, corte y distribución, el grupo vende y distribuye más de 25 000 productos en 132 países. Para obtener más información: www.fedrigoni.com

Acerca de Avatar Investments

Fundada en 2024 por Ludovico Fassati y Riccardo Basile, Avatar ayuda a las empresas a alcanzar todo su potencial mediante las últimas tecnologías de IA. Avatar tiene un enfoque único que funde la consultoría con la inversión. Para obtener más información: www.avatar-investments.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con arreglo a la sección 27A de Securities Act of 1933, en su versión modificada, y la sección 21E de Securities Exchange Act of 1934, en su versión modificada. Estas declaraciones pueden referirse, entre otras cosas, a las expectativas de Palantir en relación con el importe y las condiciones del contrato y los beneficios esperados de nuestras plataformas de software. Las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales no pueden predecirse ni cuantificarse. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se realizan y se basan en las expectativas actuales, así como en las creencias y suposiciones de la dirección en ese momento con respecto a acontecimientos futuros. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales implican factores o circunstancias que escapan al control de Palantir. Estos riesgos e incertidumbres incluyen la capacidad de satisfacer las necesidades exclusivas de los clientes; la incapacidad de las plataformas de Palantir para satisfacer a los clientes o funcionar como se desea; la frecuencia o gravedad de los errores de software e implementación; la fiabilidad de las plataformas de Palantir; y la capacidad de los clientes para modificar o rescindir el contrato. En los documentos que Palantir presenta periódicamente ante la Securities and Exchange Commission se incluye información adicional sobre estos y otros riesgos e incertidumbres. Salvo que lo exija la ley, Palantir no asume ninguna obligación de actualizar o corregir públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea a consecuencia de nueva información, desarrollos futuros u otros motivos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.