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HCLTech擴大與The Standard的合作，加速由人工智慧引導的轉型工作，並擴大提供數位優先服務

紐約&印度，諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的科技公司HCLTech宣布擴大與一流雇主及個人財務保護產品與服務供應商Standard Insurance Company（以下簡稱「The Standard」）的合作關係。

這次擴大與The Standard的合作關係將打造人工智慧基礎設施及應用程式服務，以期提升效率、支援迅速成長並改善客戶體驗。這次合作還將加速The Standard過渡到以資訊科技產品和服務為基礎的營運模式，進而提高靈活性、客戶價值，並實現該公司完成數位轉型的長期目標。

HCLTech將以生成式人工智慧服務轉型平台AI Force、數位工程和雲端服務支援The Standard專心為職場福利領域的客戶提供出色服務。新成立的聯合創新委員會和數位體驗辦公室將進一步推動這項轉型，強化The Standard對創新的承諾，並提供可擴展的使用者至上體驗。

「The Standard在近幾年內透過數位轉型與收購加速成長，而HCLTech已證明它是協助我們用數位優先、客戶至上方式實現無縫高效擴展的最佳合作夥伴。」The Standard資訊長兼IT基礎設施和安全管理組織負責人Laxman Prakash說，「我們期待延續這項合作關係可為客戶帶來的正面作用。」

「我們很高興能與The Standard擴大合作關係，展現我們對保險業的重大承諾。」HCLTech北美保險部資深副總裁Anubhav Mehrotra說，「這場合作可以證明HCLTech對人工智慧能力和創新人才的投資，後者對引導The Standard走過轉型之旅有關鍵性的影響。」

關於 HCLTech

HCLTech是一家全球性科技公司，在60個國家擁有超過22.3萬名員工。該公司透過數位化、工程、雲端運算和人工智慧等豐富的技術服務和產品組合，提供業界首屈一指的專業能力。我們與跨主要垂直產業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、高科技、半導體、電信和媒體、零售和消費性包裝商品以及公共服務等產業提供解決方案。在截至2025年3月的12個月內，該公司的合併營收總額為138億美元。如欲瞭解我們如何為您的發展提供強大動力，請造訪：hcltech.com

關於The Standard

The Standard是一家致力協助客户實現財務健康、獲得內心平靜的公司集團。自1906年成立以來，我們一直是僱主和個人財務保護產品和服務的領先提供商。我們的產品包括團體和個人殘障保險、團體人壽和意外死亡及肢體殘障保險、團體牙科和團體視力保險、缺勤管理和帶薪家庭假服務、並為雇主和個人提供退休計畫產品和服務以及年金。如欲進一步認識The Standard，請造訪：standard.com，並在LinkedInInstagram追蹤我們的動向。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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如需進一步詳情，請洽：

HCLTech
Meredith Bucaro，美洲代表
meredith-bucaro@hcltech.com

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James Galvin，亞太地區代表
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla，印度代表
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Bob Speltz，The Standard
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Industry:

HCLTech

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