Andersen Consulting indgår samarbejdsaftale med DEX Ventures

Andersen Consulting styrker sit udbud af digital transformation med tilføjelsen af samarbejdspartneren DEX Ventures, der er et digitalt marketingbureau med speciale i vækststrategi og digital innovation.

DEX Ventures tilbyder en omfattende portefølje af ydelser, der kombinerer strategi, performance marketing, design og digitale løsninger. Deres udbud omfatter vækstrådgivning for at støtte brandstrategier, effektivitet og kundeerhvervelsesprogrammer med brug af medier og analyseværktøjer, visuelle og UX-designtjenester samt udvikling af indhold og fællesskaber. Virksomheden leverer primært deres ydelser til multinationale selskaber og Fortune 500-virksomheder inden for forskellige brancher, herunder teknologi, olie og gas samt detailhandel.

Alex Ooi, der er administrerende direktør for DEX Ventures, udtalte: "Vi er glade for at indgå et samarbejde med Andersen Consulting og drage fordel af organisationens globale platform og ekspertise for at kunne tilbyde endnu bedre støtte til kunder på tværs af brancher verden over. Vi får nu et bredere kompetenceområde, som gør os i stand til at hjælpe vores kunder endnu bedre, og vi ser frem til at opbygge tillidsfulde forretningsrelationer med Andersen Consultings medlems- og samarbejdsfirmaer."

"DEX Ventures tilfører unikke digitale færdigheder, der komplementerer vores konsulentplatform og gør det muligt for os at tilbyde reelt transformative løsninger i en stadig mere digitalt orienteret forretningsverden," sagde Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Vi er i gang med at udvikle en global platform, der skaber målbare resultater, fremmer innovation og accelererer transformationen for vores kunder."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende konsulentydelser inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning med en global platform med over 20.000 fagfolk på verdensplan og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

