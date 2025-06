SEKO Logistics doet beroep op Kinaxis om haar end-to-end toeleveringsketen te moderniseren

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), een internationale leider in orchestratie van end-to-end toeleveringsketens, maakte vandaag bekend dat SEKO Logistics (SEKO) voortaan tot haar groeiende lijst van internationale bedrijfsklanten behoort. Dit bedrijf heeft Kinaxis geselecteerd om haar volgende fase van strategische groei te ondersteunen, waarbij het Kinaxis Maestro™-platform wordt benut om haar activiteiten verder te stroomlijnen, de reactiviteit van de toeleveringsketen te bevorderen en aan klanten in haar uitbreidende wereldwijde netwerk nog meer waarde te bieden.

SEKO is een leider in wereldwijde end-to-end logistiek, actief in meer dan 60 landen, die duurzame technologische oplossingen op mondiale schaal aanbiedt.

