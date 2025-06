Ardian et ROYC annoncent leur partenariat

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, principal fournisseur mondial de plateformes en tant que service pour les investissements alternatifs, et Ardian, l’une des plus grandes sociétés d’investissement privées d’Europe gérant et conseillant 180 milliards de dollars d’actifs sous gestion, sont heureux d’annoncer aujourd’hui leur partenariat. ROYC sera un partenaire clé d’Ardian dans le segment en pleine croissance de la gestion de fortune privée en Europe.

« Nous sommes fiers de nous associer à Ardian, avec qui nous partageons la conviction que la technologie et une approche fondée sur les données sont essentielles pour permettre à davantage de commanditaires d’investir dans les fonds d’Ardian de manière rentable », déclare Mathias Leijon, fondateur et président de ROYC.

Erwan Paugam, responsable des solutions de gestion de fortune privée chez Ardian, ajoute : « ROYC nous a fortement impressionnés par sa plateforme technologique et son professionnalisme. Ils seront un partenaire important pour développer nos activités dans le domaine de la gestion de fortune privée, en particulier pour la levée de fonds de notre Ardian Secondary Infrastructure Fund IX. »

À propos de ROYC

ROYC est la première société européenne de technologie financière B2B qui fournit un système d’exploitation complet pour les marchés privés, permettant aux sociétés de capital-investissement, aux banques, aux gestionnaires de fortune et aux bureaux de gestion du patrimoine multifamiliaux d’accéder, de distribuer et de gérer de manière transparente des investissements privés à grande échelle. À mesure que les marchés privés se développent, les institutions financières ont besoin de solutions évolutives et axées sur la technologie pour gérer la complexité, optimiser les opérations des fonds et offrir une expérience client exceptionnelle. ROYC combine une technologie de pointe dédiée aux marchés privés avec des solutions de structuration de fonds et d’investissement sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l’automatisation et l’accès aux données en temps réel, transformant ainsi la manière dont les investissements sur les marchés privés sont gérés tout au long du cycle de vie des fonds.

À propos d’Ardian

Ardian est une société d’investissement privée de premier plan à l’échelle mondiale, qui gère ou conseille 180 milliards de dollars d’actifs pour le compte de plus de 1 850 clients à travers le monde. Notre vaste expertise, qui couvre le capital-investissement, les actifs réels et le crédit, nous permet d’offrir un large éventail d’opportunités d’investissement et de répondre avec souplesse aux différents besoins de nos clients. Grâce à Ardian Customized Solutions, nous créons des portefeuilles sur mesure qui permettent aux clients institutionnels de spécifier la composition précise des actifs dont ils ont besoin et d’accéder à des fonds gérés par des sponsors tiers de premier plan. Private Wealth Solutions offre des services dédiés et des solutions d’accès aux banques privées, aux bureaux de gestion de patrimoine et aux investisseurs institutionnels privés du monde entier. Les employés constituent le principal actionnaire d’Ardian, et nous accordons une grande importance au développement de nos collaborateurs et à la promotion d’une culture collaborative fondée sur l’intelligence collective. Nos plus de 1 050 employés, répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, sont fortement attachés aux principes de l’investissement responsable et sont déterminés à faire de la finance une force au service du bien commun. Notre objectif est d’offrir d’excellentes performances d’investissement tout en respectant de strictes normes éthiques et en assumant notre responsabilité sociale.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement dans la création d’entreprises durables.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.