NIQ gibt globale Kooperation mit WeArisma bekannt, um die Auswirkungen von Creator-Marketing auf Umsatz und Markenwahrnehmung zu messen.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--NIQ, der Marktführer im Bereich Consumer Intelligence, hat heute eine strategische globale Partnerschaft mit WeArisma bekannt gegeben – der führenden Plattform für die Messung und Optimierung von Creator-Marketing für Marken und Agenturen. Diese bahnbrechende Allianz hilft Werbetreibenden weltweit, die Auswirkungen von bezahltem und organischem Creator-Marketing über den gesamten Marketingtrichter hinweg zu verstehen – auch mit Blick auf die Umsatzentwicklung. Das Bewertungs-Framework unterstützt einen stärker ergebnisfokussierten Ansatz für das Influencer-Marketing, damit lokale und globale Marken die Wirkung ihrer Investitionen in die Creator Economy maximieren können.

Die globale Zusammenarbeit kombiniert die einzigartigen Datenbestände und das Know-how von NIQ auf dem Gebiet der Ergebnismessung mit der führenden Technologieplattform und den Informationen von WeArisma über Influencer auf der ganzen Welt. „Durch die Bündelung unserer jeweiligen Stärken unterstützen wir Unternehmen dabei, fundiertere Entscheidungen über ihre Investitionen in Influencer-Marketing zu treffen“, berichtet Jason Tate, General Manager, Marketing Effectiveness bei NIQ. „Dies konsolidiert unsere Stellung als Branchenführer bei der Quantifizierung der Auswirkungen eines Marketingkanals von weltweit wachsender Bedeutung.“

Die Zusammenarbeit zwischen WeArisma und NIQ beschleunigt die Planung, Messung und Optimierung des Creator-Marketings und bietet Marketingfachleuten die Möglichkeit, mit den rasanten Veränderungen in der Popkultur Schritt zu halten. „Zu lange fehlten Marketingfachleute die erforderlichen Daten, um den Einfluss von Influencer-Marketing auf den Markenwert und die Vertriebsleistung nachverfolgen zu können. Dies führte zu einer klaffenden Lücke bei der Messung des gesamten Funnels. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit NIQ diese Herausforderung anzugehen und Marketern zu ermöglichen, den größtmöglichen Nutzen aus jedem Dollar zu ziehen, den sie in Creator-Marketing investieren“, so Jenny Tsai, Gründerin und CEO von WeArisma.

Highlights:

Modulare Lösungen von WeArisma und NIQ erleichtern Werbetreibenden die effektive Messung, Optimierung und Planung ihrer Investitionen in der gesamten Creator-Marketing-Wirtschaft, darunter auch schwer messbare organische Influencer-Inhalte.

Die Metriken der Creator-Kampagnen, die über die globale Analyseplattform von WeArisma erfasst werden, fließen in die Marketing-Mix-Modelle von NIQ ein, sodass Marketingfachleute ihre Influencer-Strategien datengestützt optimieren können.

Um den spezifischen Anforderungen jeder Marke gerecht zu werden, unterstützen NIQ und WeArisma individuell angepasste Engagement-Modelle, einschließlich Managed Service Support und Zugang zu einer Self-Service-Plattform.

Über NIQ

NIQ ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende Sicht auf das Kaufverhaltens von Verbrauchern ermöglicht und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schloss sich NIQ mit GfK zusammen, um zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite zu vereinen. Unsere globale Reichweite umfasst mehr als 90 Länder, etwa 85 % der Weltbevölkerung und über 7,2 Billionen US-Dollar an weltweiten Verbraucherausgaben. Mit einem holistischen Blick auf den Einzelhandel und den umfangreichsten Erkenntnissen zu Verbrauchern, die mit anspruchsvollen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, erstellt NIQ den Full View™.

Über WeArisma

WeArisma ist die branchenweit umfassendste Plattform für Influencer-Marketing und Social Intelligence. Durch die Integration modernster KI-gestützter Bild-, Video-, Text- und Audioerkennungstechnologie mit Influencer-Marketing und Social-Listening-Funktionen deckt WeArisma das gesamte Spektrum der Markenwirkung in sozialen Medien ab, darunter auch die allermeisten nicht getaggten, organischen Mentions, die nicht im Rahmen bezahlter Partnerschaften erfolgen. WeArisma genießt das Vertrauen führender Agenturen und Marken weltweit und unterhält Niederlassungen in London, New York, Paris und Singapur. Das Unternehmen bietet eine Produktpalette, die Marken in jeder Phase des Creator-Marketings unterstützt – von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung.

