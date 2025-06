HCLTech amplia la collaborazione con The Standard per velocizzare la trasformazione guidata dall'AI e fornire su larga scala servizi orientati al digitale

NEW YORK e NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, leader tecnologico globale, ha annunciato l'ampliamento della partnership con Standard Insurance Company (The Standard), importante fornitore di prodotti e servizi per la protezione finanziaria destinati a datori di lavoro e privati.

Questa partnership ampliata con The Standard fornirà infrastrutture e servizi applicativi basati sull'AI per massimizzare l'efficienza, supportare la crescita accelerata e migliorare l'esperienza cliente. La collaborazione velocizzerà anche la transizione di The Standard verso un modello operativo basato sui prodotti e sui servizi IT, per migliorare agilità e valore per i clienti e centrare gli obiettivi a lungo termine di trasformazione digitale prefissati.

