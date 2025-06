SEKOロジスティクス、サプライチェーンのエンドツーエンドでの近代化を目指しキナクシスと提携

グローバル物流企業の成長とイノベーションの加速、顧客満足度の向上、データ主導のインテリジェントな物流の次の時代を先導する体勢を整えるパートナーシップ

