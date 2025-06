Lexon y Jeff Koons colaboran para revolucionar el arte a través de la tecnología

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Lexon se enorgullece de anunciar una colaboración histórica con Jeff Koons, que se plasma en la presentación del altavoz Balloon Dog y la lámpara Balloon Dog: dos piezas escultóricas reinventados que fusionan el arte y la tecnología de una manera sin precedentes. Estas ediciones oficiales, desarrolladas junto con The Broad en Los Ángeles, trasladan el espíritu lúdico del arte icónico de Koons a los hogares de todo el mundo. Los pedidos anticipados de esta colección estarán disponibles a partir del 17 de junio de 2025, exclusivamente en lexon-design.com y con unidades limitadas.

Una clara fusión entre arte y funcionalidad

El altavoz Balloon Dog y la lámpara Balloon Dog reimaginar el icónico Balloon Dog de Jeff Koons como objetos cotidianos, utilizando un material translúcido de gran calidad que destaca sus características formas y su presencia cautivadora.

Concebido originalmente en la década de 1990, el Balloon Dog de Koons es uno de los símbolos más reconocidos del arte contemporáneo. Ahora, en colaboración con Lexon, le «insuflan» tecnología a esta obra maestra, dando lugar a objetos funcionales y accesibles. La transformación del Balloon Dog de Koons en un elemento tecnológico es una hazaña de ingeniería, con más de 50 000 horas de trabajo dedicadas a perfeccionar cada detalle.

Concebido como una auténtica obra de arte acústica con tecnología Bluetooth 5.0, el altavoz Balloon Dog ofrece un sonido de alta fidelidad en 360° con una riqueza de matices y profundidad excepcionales. Su envolvente paisaje sonoro nace de la armoniosa unión de seis controladores activos de gran precisión y cuatro radiadores pasivos finamente sintonizados, meticulosamente elaborados para realzar las frecuencias graves. Cada nota llena el espacio con una intensidad sensorial excepcional, transformando cada instante en una experiencia acústica profundamente envolvente. Cuenta con micrófonos integrados que permiten realizar llamadas en modo manos libres mediante su dispositivo conectado. Una forma divertida y práctica de disfrutar de su altavoz Balloon Dog. Gracias a la tecnología True Wireless Stereo (TWS), se pueden emparejar dos altavoces Balloon Dog para crear un amplio escenario acústico estéreo, lo cual aporta mayor profundidad y un sonido aún más potente.

La lámpara Balloon Dog aprovecha la avanzada tecnología de iluminación multicolor gracias a los casi 400 LED integrados, que ofrecen hasta 200 lúmenes. Dispone de una amplia selección de tonos, incluyendo blanco cálido y frío, azul, magenta, verde, naranja y muchos más, con los que los usuarios podrán adaptar la iluminación de cualquier estancia. Más que una fuente de luz, propone un juego visual dinámico, diseñado para que los usuarios puedan dar forma al ambiente y al estado de ánimo de cualquier espacio con precisión y elegancia. Con la tecnología «Easy Sync» patentada por Lexon, la lámpara Balloon Dog ofrece una experiencia de iluminación sin igual, ya que permite conectar y sincronizar fácilmente un número ilimitado de lámparas Balloon Dog en cuanto a color e intensidad. Colocadas en diferentes rincones de una habitación o una al lado de otra para crear un efecto visual impactante, las lámparas Balloon Dog se sincronizan al instante, generando una atmósfera armoniosa.

Ambos objetos comparten el mismo formato escultórico de 28 cm de altura y 900 g de tecnología, y están fabricados para un uso cotidiano duradero. Esta colaboración combina el patrimonio artístico con la innovación tecnológica, transformando una obra de arte icónica en un diseño funcional con propósito, presencia y relevancia cotidiana.

«Estoy muy emocionado con esta nueva colaboración con Lexon, que ha dado una nueva vida a Balloon Dog. La lámpara Balloon Dog está disponible en una amplia gama de colores vivos, mientras que el altavoz Balloon Dog nos envuelve con una experiencia acústica única. Estos dos objetos son una manera fascinante de que Balloon Dog entre en nuestro día a día, donde convergen arte, diseño y tecnología,» afirma Jeff Koons.

«Nuestra colaboración creativa con Jeff Koons marca un hito para Lexon, además de un honor, ya que reúne nuestra pasión por el diseño y la tecnología a través de una audaz reinterpretación de Balloon Dog, una de las obras de arte más emblemáticas de nuestro tiempo. Este proyecto nos ha desafiado a ir más allá del diseño funcional, creando piezas que no solo son innovadoras, sino que además generan una conexión emocional. Están pensadas para convivir con nosotros, utilizándolas a diario y apreciándolas como verdaderas obras de arte. Con estas dos nuevas ediciones, reafirmamos con orgullo la misión de Lexon como Maison de Design Française: democratizar el diseño atemporal y de alta calidad, proponiendo objetos cotidianos que elevan la vida a través de la belleza y la funcionalidad», concluye Boris Brault, consejero delegado de Lexon.

Exclusividad y autenticidad certificada

Cada pieza lleva la firma grabada de Jeff Koons bajo las patas delanteras y viene acompañada con un certificado de autenticidad. Para que aún sea más exclusivo, tanto el certificado como el embalaje cuentan con un holograma que refuerza la autenticidad y aumenta su valor como objeto de colección. El altavoz Balloon Dog y la lámpara Balloon Dog son una serie limitada y los pedidos anticipados se pueden realizar exclusivamente en lexon-design.com a partir del 17 de junio de 2025. El envío de los pedidos anticipados comenzará en octubre de 2025.

Una experiencia ampliada con realidad aumentada

Para elevar aún más esta fusión artística y tecnológica, Lexon ha incorporado una función de realidad aumentada (RA) que permite previsualizar la lámpara Balloon Dog y el altavoz Balloon Dog allí donde se podría colocar. Esta herramienta inmersiva permite a los usuarios visualizar las piezas a escala real, llevando la esencia de esta colaboración a sus hogares y su vida cotidiana. Al unir la innovación digital con un diseño icónico, la experiencia de RA hace que la interacción con el arte resulte más personal, accesible y lúdica.

Una colaboración histórica con The Broad y The Shop at The Broad

En el marco de esta colaboración, el altavoz Balloon Dog y la lámpara Balloon Dog se exhibirán por primera vez en The Shop at The Broad el 20 de septiembre de 2025, con motivo del décimo aniversario del museo. The Broad, que alberga la escultura original Balloon Dog continúa su misión de democratizar el arte, acercándolo al gran público más allá de las paredes de la galería. Esta colaboración con Lexon une la tecnología más avanzada con el arte icónico, proporcionando una conexión tangible y cotidiana con las creaciones de Koons.

Del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2025, el altavoz Balloon Dog y la lámpara Balloon Dog estarán a la venta exclusivamente durante un mes en The Shop at The Broad, tanto en la tienda física como en línea, ofreciendo a los visitantes otra oportunidad única de ver y adquirir estas piezas de edición limitada.

Primeros detalles del pedido anticipado

Inicio del pedido anticipado: 17 de junio de 2025, exclusivamente en lexon-design.com

Precio: 750 $/€ por unidad (altavoz o lámpara)

Inicio del envío: octubre de 2025

Límite en pedidos anticipados: 2 unidades por producto y por cliente

Disponibilidad mundial: pedidos anticipados disponibles a nivel internacional

Acerca de Lexon

Desde su fundación en 1991, Lexon ha trabajado sin descanso por romper barras y ha marcado la diferencia en el mundo del diseño, sin dejar de ser fiel a su propósito de crear objetos pequeños que sean útiles, bonitos, innovadores y asequibles. Ya sea en accesorios para el hogar, la oficina, las actividades de ocio o los viajes, Lexon ha forjado una relación única con la creatividad y ha colaborado con los mejores diseñadores de todo el mundo para crear colecciones atemporales de productos de estilo de vida, con millones de unidades vendidas cada año. Hoy, con más de 30 años de trayectoria, más de 250 premios, colaboraciones con algunos de los diseñadores más renombrados y presencia comercial en 90 países de todo el mundo, Lexon se ha consolidado como una marca icónica del diseño francés.

Acerca de Jeff Koons

Jeff Koons es un artista contemporáneo de renombre internacional, conocido por transformar objetos cotidianos en audaces esculturas reflexivas que interactúan con la historia del arte y la cultura moderna. Nacido en 1955 en York, Pensilvania, estudió en el Maryland Institute College of Art y en la School of the Art Institute of Chicago. Desde su primera exposición individual en 1980, su obra se ha expuesto en todo el mundo en importantes instituciones como el MoMA, el Guggenheim, la Tate y, por supuesto, The Broad. Las piezas icónicas de Koons, entre las que se incluyen Balloon Dog, Rabbit y Puppy, abordan temas como la autoaceptación y la trascendencia. Sus monumentales esculturas florales y sus obras de acero inoxidable con acabado de espejo desafían la percepción de la materialidad y la técnica. Galardonado internacionalmente, Koons ha recibido la Legión de Honor de Francia y la Medalla de las Artes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También ha contribuido a la diplomacia cultural y a la protección de la infancia a través del Koons Family International Law and Policy Institute.

Acerca de The Broad

La misión de The Broad es hacer que el arte contemporáneo esté al alcance del mayor público posible. Fundado en 2015 en Grand Avenue, en el centro de Los Ángeles, por los filántropos Eli y Edythe Broad, la entrada al museo es gratuita y presenta una dinámica agenda de exposiciones especiales y eventos innovadores en directo, todo ello en un edificio emblemático diseñado por Diller Scofidio + Renfro. The Broad alberga la colección Broad, una de las colecciones de arte contemporáneo y de posguerra más importantes del mundo, que sigue creciendo a medida que se incorporan nuevos artistas y obras de arte. El museo es la sede de la biblioteca de préstamo mundial de The Broad Art Foundation, que desde 1984 presta obras de la colección a museos de todo el mundo. La ampliación del museo se inaugurará para los Juegos Olímpicos de verano de 2028 que se celebrarán en Los Ángeles, lo que lo acercarán aún más al público.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.