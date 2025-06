Une sécurité d’approvisionnement en eau assurée par les unités mobiles d’H2O Innovation

VILLE DE QUÉBEC, QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--C’est avec fierté que H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce l’obtention de cinq nouveaux contrats de location pour sa flotte mobile conçue pour répondre aux besoins des secteurs de traitement d’eau potable, de traitement biologique des eaux usées, d’exploitation minière, de production d’énergie et d’autres marchés. De manière stratégique, la location d’unités mobiles permet aux clients d’obtenir une sécurité d’approvisionnement en eau lors de situations critiques, d’ajouter de la résilience dans le traitement d’eau et de résoudre des problèmes sans avoir à immobiliser du capital. Au cours des premiers mois de l’année financière 2025, la Société a su sécuriser de nouveaux projets visant à fournir des unités mobiles incluant des systèmes d’ultrafiltration conteneurisés (FlexBoxMC UF), des systèmes d’osmose inverse conteneurisés (FlexBoxMC RO) ainsi que des bioréacteurs à membranes (MBR) SILOMC.

Tout d’abord, H 2 O Innovation a su faire preuve d’une grande rapidité d’exécution en livrant un système FlexBoxMC UF, pour une compagnie industrielle située en Illinois, seulement trois jours après le premier contact téléphonique avec le client. Ce dernier fut extrêmement satisfait et a déjà fait la demande pour prolonger sa location. « Nos unités mobiles constituent d'excellentes solutions tactiques, pouvant être déployées tant en situation d’urgence qu'en situation planifiée. La livraison de cette unité mobile en trois jours illustre pleinement l’agilité et l’engagement de nos équipes à répondre rapidement aux besoins critiques de nos partenaires. La satisfaction du client confirme la pertinence de notre approche et la confiance que nous inspirons dans le secteur industriel », a affirmé Frédéric Dugré, président et chef de la direction chez H 2 O Innovation.

La Société fournira également un FlexBoxMC RO pour une centrale électrique au Texas, et ce, pour une période de huit mois. Pouvoir fournir à la fois un système conteneurisé ainsi qu’un support opérationnel hebdomadaire est ce qui a permis à l’équipe des ventes d’H 2 O Innovation de sécuriser ce projet.

De plus, la Société a obtenu deux contrats d’exploitation minière pour le traitement des eaux dans l'Ouest canadien, où une combinaison de FlexBoxMC UF et RO est requise. H 2 O Innovation a été sélectionnée pour ces deux projets en raison de son expérience en déploiements miniers antérieurs et de sa capacité à réaliser avec succès des mises en service d’unités mobiles dans des régions éloignées et froides.

Finalement, la Société a remporté une extension de contrat de location auprès une compagnie récréotouristique située au Québec, pour ses deux systèmes de MBR SILOMC. Le client avait initialement sélectionné H 2 O Innovation pour un contrat d’un an. La performance des unités l’a depuis incité à renouveler le contrat pour trois années supplémentaires.

À propos de H 2 O Innovation inc.

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur quatre piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées et, iv) Acéricole et agroalimentaire (MAF), offrant une gamme complète d'équipements dédiés à l'acériculture et à l'industrie agroalimentaire. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez https://www.h2oinnovation.com/fr/.