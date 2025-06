Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec DEX Ventures

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation numérique avec l'arrivée de DEX Ventures, une agence de marketing numérique spécialisée dans la stratégie de croissance et l'innovation numérique.

DEX Ventures propose une gamme complète de services qui associent stratégie, marketing à la performance, design et solutions numériques. Ses offres comprennent le conseil en croissance pour soutenir la stratégie de marque, la performance et les programmes d'acquisition tirant parti des médias et de l'analytique, les services de conception visuelle et UX ainsi que le développement de contenu et de communauté. L'entreprise sert principalement des multinationales et des sociétés du Fortune 500 dans divers secteurs, notamment la technologie, le pétrole et le gaz, et les marques de vente au détail.

Alex Ooi, directeur général de DEX Ventures, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Andersen Consulting, en tirant parti de la plateforme internationale et de l'expertise de l'organisation pour mieux soutenir les clients dans divers secteurs d'activité à l'échelle mondiale. Nous disposerons désormais d'un éventail plus large de capacités pour mieux servir nos clients et nous sommes impatients d'établir des relations d'affaires de confiance avec les membres et les sociétés collaboratrices d'Andersen Consulting. »

« DEX Ventures apporte des atouts numériques uniques qui complètent notre plateforme de conseil, ce qui nous permet d'offrir des solutions véritablement transformatrices dans un monde des affaires de plus en plus axé sur le numérique », a déclaré Mark L. Vorsatz, président international et PDG d'Andersen. « Nous créons une plateforme internationale qui conduit à des résultats mesurables, favorise l'innovation et accélère la transformation pour nos clients. »

Andersen Consulting est une pratique de conseil internationale offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d' Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative sur une plateforme internationale avec plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

