DEEPX und Wind River kooperieren, um missionskritische Edge-KI-Anwendungen voranzutreiben

SEOUL, Südkorea und ALAMEDA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--DEEPX, ein führender Entwickler von On-Device-KI-Halbleitern, und Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Netzwerkrand, arbeiten gemeinsam an einer Hardware- und Softwarelösung für Edge-KI-Anwendungen der nächsten Generation. Im Rahmen der Partnerschaft werden die On-Device-KI-Halbleiter von DEEPX mit Wind Rivers VxWorks® -Echtzeitbetriebssystem (Real-Time Operating System, RTOS) und der Wind River® Helix™-Virtualisierungsplattform zusammengeführt, um Lösungen für einsatzkritische Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Robotik voranzutreiben.

„Mit Edge-KI lassen sich unglaubliche Möglichkeiten in einer Vielzahl von Branchen erschließen. Dank der langjährigen Erfahrung von Wind River in der Softwareentwicklung für Märkte, die stark auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Edge-Kompetenz angewiesen sind, kann DEEPX seinen Kunden innovative Edge-KI-Plattformen anbieten, die außergewöhnliche Leistung, Kosten- und Energieeffizienz liefern“, sagte Lokwon Kim, CEO von DEEPX.

„Das Wachstum von physischer Echtzeit-KI schafft enormes Potenzial für missionskritische Umgebungen, bringt jedoch auch neue, komplexe Herausforderungen mit sich. Durch die Zusammenführung der hochentwickelten KI-Halbleiter von DEEPX und der bewährten Edge-Technologien von Wind River wird KI auf ein Niveau befördert, das ungeheure Ergebnisse in einer breiten Palette von Anwendungen und Branchen ermöglicht“, sagte Avijit Sinha, Senior Vice President, Strategy and Global Business Development bei Wind River.

Durch die Integration der Neural Processing Units (NPUs) von DEEPX in die Technologien von Wind River können Unternehmen KI-Beschleunigung einfach und kostengünstig in ihre Echtzeit- oder Edge-Systeme einbinden. DEEPX und Wind River arbeiten gemeinsam an einem vorvalidierten Lösungs-Stack, der Sicherheitsaspekte berücksichtigt und Unternehmen dabei hilft, die Komplexität und Entwicklungszeiten erheblich zu reduzieren.

Als führendes Unternehmen im Bereich On-Device-KI entwickelt DEEPX fortschrittliche KI-Halbleiter, die es verschiedensten Branchen ermöglichen, die Leistung zu optimieren, den Stromverbrauch zu senken und die Kosteneffizienz zu verbessern. Dazu gehören intelligente Kameramodule, intelligente Mobilität, intelligente Fabriken, Unterhaltungselektronik, Smart Cities, Überwachungssysteme und KI-Server. Die hochmodernen KI-Chips von DEEPX sind für maximale Effizienz und eine mühelose Integration in jedes Gerät konzipiert.

Das marktführende VxWorks ist das branchenweit meistgenutzte und vertrauenswürdigste Echtzeitbetriebssystem (RTOS) für missionskritische Systeme, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen müssen. Als erstes kommerzielles RTOS, das Open Container Initiative (OCI)-konforme Container unterstützt, erlaubt es VxWorks Unternehmen, neue softwaredefinierte Funktionen rasch bereitzustellen. Die Helix Platform ist eine Hypervisor-Lösung, die es Entwicklungsteams ermöglicht, mehrere Systeme auf einem einzigen leistungsstarken Embedded-System zu konsolidieren. Dies vereinfacht die Sicherheitszertifizierung, reduziert Projektrisiken und beschleunigt die Markteinführung.

Über DEEPX

DEEPX ist mit seiner innovativen KI-Technologie und globalen Wettbewerbsfähigkeit Marktführer bei Halbleitern der nächsten Generation. Das Unternehmen hat weltweit über 300 Patente angemeldet und mehr als 70 registriert und sich damit erstklassige proprietäre KI-Halbleitertechnologien gesichert. DEEPX wurde zwei Jahre in Folge in die „Silicon 100“-Liste der EE Times aufgenommen und von der US-Marktforschungsfirma Frost & Sullivan als „Bestes Unternehmen in der KI-Halbleiterbranche“ ausgezeichnet. Durch weltweite Erfolge sowie Anerkennung für seine Innovationskraft und technologische Führungsrolle festigt DEEPX fortlaufend seine Position als wichtiger Akteur auf dem KI-Halbleitermarkt.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.