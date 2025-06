Harden annonce la vente stratégique de la 3e phase du Méga Centre Notre-Dame, accélérant ainsi le réaménagement de la ville de Laval et la croissance de la communauté

VAUDREUIL-DORION, Québec--(BUSINESS WIRE)--Harden annonce la vente stratégique d'une portion de 27 acres du Méga Centre Notre-Dame de Laval à l'entreprise Rosefellow, un important promoteur immobilier industriel basé à Montréal, au prix d'achat de 75 millions $. Cette transaction marque un jalon important dans la transformation du site, appuyant les efforts de réaménagement plus larges de Harden et renforçant son engagement à long terme en faveur de la revitalisation économique et commerciale de la ville. Harden est copropriétaire de la propriété en partenariat à 50 % avec RioCan dont l’objectif consiste à faire évoluer le site et à approfondir sa valeur stratégique au profit de la région.

Dans le cadre d'une vision commune visant à exploiter le plein potentiel de ce site très visible et facilement accessible en bordure de l'autoroute 13, le partenariat Harden-RioCan entend réinvestir dans le volet commercial de la propriété à la suite de la vente. La portion vendue à Rosefellow constituait un secteur moins productif du projet. Cette cession stratégique permet un réinvestissement ciblé dans le noyau commercial du Méga Centre Notre-Dame, accélérant ainsi sa transformation en une destination productive et dynamique au service des résidents, des travailleurs et des visiteurs.

« Nous sommes fiers de continuer à jouer un rôle déterminant dans l’édification de l'environnement commercial et de vente au détail de Laval, affirme Tyler Harden, co-chef de la direction de Harden. Cette vente s'inscrit dans une optique plus large de réaménagement qui a pour but d’insuffler une nouvelle énergie au quartier et de stimuler sa croissance économique. Avec la venue de nouveaux détaillants comme Sephora, l'arrivée prochaine de Krispy Kreme et l'expansion de marques emblématiques comme Winners/HomeSense, Gap, Banana Republic, La Vie En Rose, Dollarama et Poulet Rouge, le Méga Centre Notre-Dame entame un nouveau chapitre qui reflète notre engagement à créer une valeur durable pour les résidents et les entreprises. »

Cette transformation comprend l'agrandissement du magasin Winners/HomeSense, qui est devenu l'un des plus vastes en son genre au Québec, occupant maintenant une superficie d'environ 70 000 pieds carrés, ainsi qu'une expansion importante du magasin Dollarama. Ces améliorations, auxquelles s'ajoute l'arrivée de bannières de renom comme Sephora, renforcent l'attrait du centre et consolident son rôle de point d'ancrage commercial à Laval.

« Cette transaction souligne la solidité de notre portefeuille de détaillants et notre capacité à générer une valeur stratégique à partir d'actifs bien situés, explique Jonathan Gitlin, président et chef de la direction du Fonds de placement immobilier RioCan. En monnayant une section moins productive du site à une prime de 80 % de sa valeur selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) et en réinvestissant dans ses activités principales les plus performantes, nous avons renforcé la viabilité à long terme du Méga Centre Notre-Dame et créé un avantage considérable pour nos actionnaires. »

Le projet de réaménagement de Rosefellow, d'une valeur de 200 millions $, prévoit la construction de trois bâtiments industriels ultramodernes qui répondront à la demande régionale croissante d'espaces logistiques et d'industries légères de haute performance. Cet investissement viendra enrichir les activités commerciales du centre, créant ainsi un pôle à usage mixte qui tirera parti de ces deux secteurs tout en desservant les besoins évolutifs de la communauté.

Une reconfiguration dynamique des locataires est déjà en cours, notamment chez des détaillants établis comme GAP, Banana Republic, La Vie En Rose, Carter's OshKosh, Dormez-Vous, Dollarama, Sushi Shop, Thai Express, Service Canada et la SQDC qui emménageront dans de nouveaux locaux afin d'optimiser la configuration des lieux et d'améliorer l'expérience de magasinage. Ce remaniement fait également place à de nouveaux concepts innovants, dont le magasin de nouvelle génération de Mondou et un café Second Cup modernisé, qui contribueront eux aussi à conférer au centre un regain d'énergie et une nouvelle diversité de locataires.

Harden, en collaboration avec RioCan, continue de gérer activement et d’améliorer les zones restantes du Méga Centre Notre-Dame. Certaines de ces améliorations sont déjà achevées, ce qui témoigne de l'engagement continu des partenaires à perfectionner l'agencement du site, son esthétique et l'expérience des visiteurs. Cet effort soutenu illustre leur volonté de créer des espaces vibrants et chaleureux qui favorisent la vie communautaire et la vitalité commerciale à long terme.

