Papa Johns推出首款可颂披萨，让披萨爱好者尽享极致酥脆

阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Papa Johns提升披萨美食体验，在全球推出创新力作：全新可颂披萨。这款可颂披萨将黄油可颂细腻酥脆的层次感，与Papa Johns披萨浓郁的风味完美融合，以匠心工艺、卓越品质与创新精神，生动诠释了该品牌“Better Ingredients. Better Pizza.®”的承诺。

匠心制作的披萨当搭配新锐艺术级送达体验。Papa Johns因此携手潮牌KidSuper打造限定款热食袋——Papa Johns × KidSuper联名热食袋，其设计灵感正源自可颂披萨的精湛工艺。

首发九国市场，率先在阿联酋推出。这款向经典法式烘焙致敬的可颂披萨，采用黄油编织而成的薄脆外皮，口感酥脆、轻盈、层次丰富。顾客可以根据自己的喜好选择配料，制作个性化的披萨，品尝十足美味。

Papa Johns国际事业部高级副总裁兼董事总经理Chris Lyn-Sue表示，“作为以创新、卓越和品质为根基的品牌，我们始终从全球饮食文化中汲取灵感，并将其转化为独具匠心的崭新美食体验。我们通过深入调研洞察消费者对下一代全球创新产品的期待，而可颂披萨在所有市场均获得高度青睐。”

“从'可颂甜甜圈'到'可颂曲奇'，我们还深入研究了可颂混搭美食的文化风潮，并发现将这种创新理念引入披萨领域的巨大潜力。经过一年的精心研发，我们终于将这两大经典美食完美融合，为快餐行业带来这款令人垂涎的创新之作。”

以概念驱动设计和叙事性视觉语言著称的潮牌KidSuper，为可颂披萨专属打造的Papa Johns联名热食袋注入了趣味与格调并重的设计理念。这款热食袋既颂扬创意与匠心的融合，亦呼应可颂披萨的手工精神与Papa Johns对品质的坚守。其编织提带复刻披萨辫纹饼底的手工质感，新月形拉链勾勒优雅弧线，柔软包边则模仿经典可颂的蓬松褶皱。Papa Johns x KidSuper联名款保温袋将于本月晚些时候在巴黎时装周2026春夏男装秀场（KidSuper专场）首次亮相。

随着可颂披萨全球上市，这款Papa Johns × KidSuper联名保温袋将登陆指定市场的秀场、海滩与艺术展区。在上述地区订购可颂披萨的部分顾客，将会收到采用此限量Papa Johns x KidSuper保温袋派送的外卖——若幸运收到，即可永久珍藏。

对KidSuper创始人兼设计师Colm Dillane而言，此次合作远超时尚范畴。Colm表示说，“KidSuper是一个挑战者品牌。我们植根于创意、冒险精神以及对本质的坚持。Papa Johns也是如此。这不仅是又推出一款披萨，更是以创意和工艺突破边界。无论是烘焙饼底还是设计剪裁，制作过程同样重要。”

可颂披萨已于6月10日在阿联酋全境上市，并将限时登陆包括韩国、中国、智利和秘鲁在内的多个市场。要了解更多信息或查询最近的Papa Johns门店，请访问www.papajohns.com或下载Papa Johns应用。

关于Papa Johns

Papa John’s International, Inc.（Nasdaq: PZZA）于1984年创立。秉持BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.®的核心理念，Papa Johns坚信优质原料成就卓越披萨，其经典面团仅含六种新鲜原料且绝不冷冻，披萨选用纯马苏里拉芝士、当日采摘即制的藤熟番茄酱料以及零添加纯肉食材，更成为全美首个宣布全线产品去除人工香精与合成色素的披萨连锁品牌。作为全球第三大披萨外卖企业，Papa Johns在佐治亚州亚特兰大市和肯塔基州路易斯维尔市设立双总部，在50个国家及地区运营超6,000家门店，有关更多信息或在线订餐，请访问www.PapaJohns.com 或下载iOS或Android版的Papa Johns手机应用程序。

关于KidSuper Studios

KidSuper由Colm Dillane创立。尽管该品牌以艺术家兼设计师Colm Dillane的服装系列而闻名，但Dillane更倾向于将所有创意项目都统一在这个名号之下。 KidSuper这个源自布鲁克林的创意集合体不仅设计制作服装，还涵盖绘画展览、音乐录制以及影视和音乐视频制作等多元艺术领域。

KidSuper是Colm澎湃创意的展示平台，该品牌的成功使这位艺术家兼设计师意外成为美国时尚界的标杆人物。Dillane深信热情具有感染力——只要全情投入，就一定能打动人心。"小时候，你会相信自己无所不能，觉得一切皆有可能——因为年轻，所以自由。这正是KidSuper始终践行的理念。"

Colm Dillane及其品牌KidSuper屡获殊荣：2021年斩获著名的LVMH大奖特别Karl Lagerfeld奖，2022年夺得CFDA/Vogue时尚基金大奖，2022年入围CFDA美国年度新锐设计师大奖，2023年再获CFDA年度男装设计师大奖提名；2023年更受邀执掌Louis Vuitton男装秋冬系列客座设计，并荣登2023年BoF500榜单。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。