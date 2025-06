HCLTech breidt samenwerking met The Standard uit om AI-ondersteunde transformatie te versnellen en schaalbare digitale diensten te leveren

NEW YORK & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, heeft aangekondigt dat het zijn samenwerking uitbreidt met Standard Insurance Company (The Standard), een toonaangevende leverancier van financiële dekkingsproducten en -diensten voor werkgevers en particulieren.

Deze uitgebreide samenwerking met The Standard zorgt voor het leveren van AI-gestuurde infrastructuur- en toepassingsdiensten om de efficiëntie te verhogen, snelle groei te ondersteunen en de klantervaring te verbeteren. Hiermee zal The Standard ook sneller de overstap kunnen maken naar een op IT-producten en diensten gebaseerd bedrijfsmodel. Dit geeft het bedrijf een grotere flexibiliteit, klantwaarde en vooruitgang in de richting van digitale transformatiedoelen op de lange termijn.

