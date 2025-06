Papa Johns lancia una novità assoluta: la Croissant Pizza, per offrire agli amanti della pizza la consistenza più friabile di sempre

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Papa Johns porta l'esperienza della pizza a un livello superiore con il lancio mondiale della sua ultima novità: la nuovissima Croissant Pizza. Questa prelibatezza unisce in modo avvolgente la delicata consistenza friabile del croissant al burro con i sapori intensi della pizza Papa Johns, per realizzare la promessa 'Better Ingredients. Better Pizza.®' (Ingredienti migliori. Una pizza migliore) del brand grazie all'artigianalità, alla qualità e all'innovazione.

Una pizza di questo calibro merita di essere consegnata con uno stile artistico all'avanguardia: ecco perché Papa Johns ha avviato una collaborazione con KidSuper per creare la Papa Johns x Kid Super Hot Bag, una borsa termica in edizione limitata che si ispira alla maestria artigianale della Croissant Pizza.

Lanciata in nove mercati, sarà disponibile in anteprima negli Emirati Arabi Uniti. In omaggio al classico prodotto da forno, la Croissant Pizza offre una consistenza friabile, leggera e stratificata, con un bordo intrecciato e burroso, deliziosamente croccante. I clienti potranno personalizzare la base con condimenti a scelta, per un gusto ricco di sapore.

Chris Lyn-Sue, direttore generale e vicepresidente senior di Papa Johns, ha dichiarato: "Come brand basato su innovazione, esclusività e qualità, siamo sempre alla ricerca di ispirazione nella cultura gastronomica globale, per trasformarla in nuove ed entusiasmanti esperienze diverse da ogni altra. Abbiamo condotto un'ampia ricerca per comprendere i desideri dei consumatori in materia di prossima innovazione globale della nostra azienda. Croissant Pizza si è piazzata ai primi posti in tutti i mercati".

"Abbiamo preso in esame anche la diffusione esponenziale degli ibridi culinari dei croissant nella cultura gastronomica, dai 'cronut' ai 'crookie', cogliendo l'opportunità di portare la medesima innovazione nel settore della pizza. Dopo un anno di sviluppo, siamo orgogliosi di unire due amate icone in un prodotto unico e irresistibile che porta freschezza ed entusiasmo alla categoria QSR".

Brand rinomato per il design basato sul concept e per l'inconfondibile linguaggio visivo radicato nella narrazione, KidSuper apporta un approccio giocoso, ma raffinato, alla borsa termica Papa Johns appositamente progettata in esclusiva per la Croissant Pizza. Questo contenitore celebra la creatività e la competenza produttiva, riecheggiando sia lo spirito artigianale della Croissant Pizza, sia l'impegno di Papa Johns per la qualità. L'aspetto della tracolla della borsa rispecchia il bordo della pizza, realizzato a mano e strettamente intrecciato, la cerniera si curva delicatamente a formare una mezzaluna e i morbidi bordi richiamano i soffici strati dell'iconico impasto. La borsa termica Papa Johns x KidSuper debutterà ufficialmente alla fine di questo mese nel corso della Fashion Week uomo di Parigi primavera/estate 2026 (SS26), in occasione della sfilata KidSuper.

Con il lancio della Croissant Pizza a livello mondiale, la borsa termica Papa Johns x KidSuper arriverà sulle passerelle, sulle spiagge e nelle esposizioni in mercati esclusivi. In queste destinazioni, alcuni selezionati clienti che ordineranno la Croissant Pizza riceveranno l'ordine nell'esclusiva borsa termica Papa Johns x KidSuper e potranno tenerla come omaggio.

Secondo Colm Dillane, stilista e fondatore di KidSuper, questa collaborazione non si limita alla moda: "KidSuper è un marchio che lancia sfide e fondato sulla creatività, sul rischio e sulla fedeltà all'essenza di quello che facciamo", ha dichiarato. "Lo stesso accade per Papa Johns: non si tratta solo del lancio di un'altra pizza, ma il superamento dei limiti grazie alla creatività e alla perizia artigianale. Che si tratti di preparare una base o di tracciare un taglio con il gesso, il processo resta un elemento fondamentale".

La Croissant Pizza è già disponibile in tutti gli Emirati Arabi Uniti a partire dal 10 giugno e sarà lanciata per un periodo limitato nei mercati che partecipano all'iniziativa, dalla Corea e Cina al Cile e Perù. Per ulteriori informazioni, o per trovare la pizzeria Papa Johns più vicina, visitare il sito www.papajohns.com oppure scaricare l'app Papa Johns.

Informazioni su Papa Johns

Papa John's International, Inc. (Nasdaq: PZZA) ha iniziato l'attività nel 1984 con un obiettivo preciso: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.®(Migliori ingredienti. Una pizza migliore). Secondo Papa Johns, utilizzando ingredienti di qualità si ottengono pizze eccezionali. Il suo impasto originale, composto da sei soli ingredienti, è sempre fresco, mai surgelato. Papa Johns condisce le sue pizze con vero formaggio realizzato a partire da mozzarella, salsa per pizza preparata con pomodori maturati in campo, raccolti e lavorati nello stesso giorno, e carne senza aggiunta di prodotti di seconda scelta. È stata la prima catena nazionale di pizzerie a domicilio ad annunciare l'eliminazione di aromi artificiali e coloranti sintetici dall'intero menu. Papa Johns ha sede ad Atlanta, Georgia, e a Louisville, Kentucky, ed è la terza azienda di consegna di pizze al mondo, forte di oltre 6.000 pizzerie in circa 50 paesi e territori. Per ulteriori informazioni sull'azienda, o per ordinare la pizza online, visitare il sito www.PapaJohns.com oppure scaricare l'app Papa Johns mobile per dispositivi mobili iOS o Android.

Informazioni su KidSuper Studios

KidSuper è stato creato da Colm Dillane. Benché più conosciuto come artista e stilista del marchio di abbigliamento KidSuper, Colm Dillane preferisce contrassegnare tutte le sue attività creative con questo nome. KidSuper è un collettivo creativo che progetta e realizza capi d'abbigliamento, dipinge e organizza mostre d'arte, registra brani e gira film e video musicali, il tutto nello spazio KidSuper a Brooklyn.

KidSuper è una piattaforma per l'incontenibile creatività di Colm, il cui successo ha fatto di questo artista e stilista un punto di riferimento fuori dagli schemi nella moda americana. Dillane crede fermamente che l'entusiasmo sia contagioso e che, qualunque cosa facciamo, dedicandovi il massimo entusiasmo, possiamo conquistare il cuore delle persone. "Quando sei piccolo, credi di poter fare qualsiasi cosa e che tutto sia possibile: sei giovane e sei libero. KidSuper ha adottato questa filosofia".

Colm Dillane/KidSuper ha conquistato il premio speciale Karl Lagerfeld 2021 al prestigioso LVMH Prize e il 2022 CDFA /Vogue Fashion Fund; è stato nominato al 2022 CFDA American Emerging Designer of the Year Award e l'anno successivo al 2023 CFDA Menswear Designer of the Year Award. È stato chiamato come guest designer per la Collezione uomo autunno/inverno 2023 di Louis Vuitton ed è apparso nella classifica BoF500 per il 2023.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.