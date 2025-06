Pool Re choisit Clearwater Analytics pour moderniser ses opérations d’investissement et sa gestion des risques

BOISE, Idaho & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), la plateforme technologique la plus complète pour la gestion des investissements, a annoncé aujourd’hui que Pool Re, le réassureur britannique contre le terrorisme qui gère plus de 7,2 milliards GBP d’actifs, a choisi Clearwater pour moderniser ses opérations d’investissement, sa comptabilité et son infrastructure de gestion des risques.

À l’issue d’un appel d’offres en 2024, Pool Re a adopté la plateforme Clearwater comme registre comptable de ses investissements et a depuis étendu son utilisation à l’analyse avancée des risques, notamment l’analyse de scénarios et de chocs, afin de soutenir la gestion de l’exposition aux risques d’investissement.

« La plateforme de Clearwater joue un rôle important dans nos opérations d’investissement et financières. Elle nous apporte la précision et la rapidité dont nous avons besoin pour prendre des décisions d’investissement solides, alors que nous gérons le portefeuille d’investissement afin de soutenir notre mission ultime consistant à fournir une protection financière à l’économie britannique contre le risque de terrorisme », déclare Rich Roberts, directeur financier et des investissements de Pool Re. « Cette plateforme intègre des données d’investissement complexes, la conformité et les calculs de risques au sein d’une solution unique et automatisée, ce qui nécessitait auparavant plusieurs systèmes et un rapprochement manuel. Après une mise en œuvre sans heurts, nous sommes désormais pleinement opérationnels et tirons parti de Clearwater pour effectuer des analyses de risques avancées afin de mieux évaluer les scénarios et de prendre des décisions plus rapides et plus sûres. »

Cette mise en œuvre apporte des avancées significatives aux opérations de gestion des investissements de Pool Re :

Évaluation sophistiquée des risques grâce à l’analyse de scénarios et de chocs

Prise de décision stratégique fondée sur des données et alimentée par des informations validées et précises

Rapports automatisés et contrôle de la conformité

Mesure intégrée des performances

« Les investisseurs institutionnels ont besoin de rapidité, de précision et d’informations en temps réel pour naviguer sur les marchés complexes d’aujourd’hui », déclare Keith Viverito, directeur général EMEA chez Clearwater Analytics. « Ce partenariat avec Pool Re montre comment Clearwater aide les grandes organisations à harmoniser leurs opérations, à éliminer les processus manuels et à accéder à des analyses de risques complètes, le tout à partir d’une seule plateforme. »

Pour découvrir comment Clearwater Analytics peut améliorer votre stratégie de gestion des investissements et favoriser l’excellence opérationnelle, contactez un expert dès aujourd’hui.

À propos de Pool Re

Pool Re est la mutuelle du secteur de l’assurance pour la réassurance des risques liés au terrorisme en Grande-Bretagne et un organisme indépendant du Trésor britannique (HMT). Elle a pour mission de protéger l’économie britannique et de préserver la société et les moyens de subsistance contre les actes de terrorisme.

Pool Re propose une couverture de réassurance des biens commerciaux pour les pertes causées par le terrorisme sur une base « tous risques », y compris les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), les dommages causés par des interférences numériques à distance et les interruptions d’activité sans dommages. Elle offre un filet de sécurité financière pour plus de 2,2 billions GBP d’actifs appartenant à des entreprises de toutes tailles.

Pool Re dispose d’un fonds de réserve constitué depuis plus de 30 ans en investissant les primes versées par les assureurs afin de se préparer à l’imprévisible. Pool Re bénéficie également d’une facilité de crédit illimitée du HMT, qui soutient son travail visant à renforcer la résilience de l’économie britannique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.poolre.co.uk.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) transforme la gestion des investissements avec la plateforme basée sur le cloud la plus complète du secteur pour les investisseurs institutionnels sur les marchés publics et privés mondiaux. Alors que les systèmes existants sont source de risques, d’inefficacité et de fragmentation des données, l’architecture mono-instance et multi-locataires de Clearwater fournit des données en temps réel et des informations basées sur l’IA tout au long du cycle de vie de l’investissement. Cette plateforme élimine les cloisonnements d’informations en intégrant la gestion de portefeuille, le trading, la comptabilité des investissements, la réconciliation, le reporting réglementaire, la performance, la conformité et l’analyse des risques au sein d’un système unifié. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, Clearwater prend en charge 8 800 milliards de dollars d’actifs dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clearwateranalytics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.