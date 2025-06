Fedrigoni e Palantir avviano una collaborazione per accelerare la trasformazione operativa con l'IA

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) ha annunciato oggi la sottoscrizione di una partnership pluriennale con Fedrigoni, un produttore di riferimento globale di carte speciali per packaging e altre applicazioni creative, etichette autoadesive, supporti grafici per la comunicazione visiva e applicazioni RFID. Questa alleanza strategica si propone di accelerare la trasformazione digitale di Fedrigoni sfruttando le capacità IA avanzate e le soluzioni innovative di Palantir. Orientata inizialmente all'ottimizzazione degli stock e alla previsione della domanda, la partnership si sta ora ampliando per supportare gli obiettivi complessivi di trasformazione digitale di Fedrigoni.

La collaborazione tra Fedrigoni e Palantir rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento dell'efficienza operativa e la generazione di innovazione nelle operazioni globali di Fedrigoni. Con l'adozione della tecnologia IA all'avanguardia di Palantir, Fedrigoni desidera migliorare la capacità di risposta alle dinamiche di mercato e migliorare la propria abilità di prevedere e soddisfare le richieste dei clienti. Nell'ambito di questo progetto, Fedrigoni riceverà la consulenza di Avatar Investments, un partner di riferimento di Palantir in Italia.

"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Palantir all'inizio del nostro percorso trasformativo", ha affermato Marco Nespolo, CEO di Fedrigoni. "La nostra collaborazione con Palantir ci consentirà di sfruttare la potenza dell'IA per raggiungere livelli superiori di agilità e competitività in un mercato in rapida evoluzione. Questa partnership è una componente fondamentale della nostra strategia per guidare il settore in termini di eccellenza operativa e servizio clienti." Gionata Berna, CIO di Fedrigoni, ha sottolineato inoltre l'importanza strategica della partnership: "L'integrazione delle soluzioni IA di Palantir nelle nostre operazioni rappresenta un importante passo avanti per la nostra strategia di innovazione digitale. La capacità di prevedere con precisione la domanda e ottimizzare i livelli delle scorte è solo l'inizio. Siamo intenzionati a costruire un'organizzazione basata sui dati in grado di adattarsi rapidamente e sfruttare nuove opportunità."

Il direttore generale di Palantir per Palantir France e dirigente EMEA, François Bohuon, ha espresso il proprio entusiasmo per questa partnership: "Siamo entusiasti di collaborare con Fedrigoni al suo percorso di trasformazione digitale. Questa partnership evidenzia il potenziale trasformativo dell'IA nei settori tradizionali e siamo onorati di poter fornire supporto a Fedrigoni nel raggiungimento della sua visione strategica. La nostra tecnologia consentirà all'azienda di raggiungere nuovi livelli di efficienza e generare crescita." Guillaume Soule, EMEA Manufacturing AI Lead presso Palantir, ha aggiunto "La strategia lungimirante di Fedrigoni alla trasformazione digitale è in perfetta sintonia con la nostra missione di rafforzare le organizzazioni tramite informazioni basate sui dati. Grazie all'utilizzo dell'IA, siamo pronti a fornire risultati incisivi che consentiranno a Fedrigoni di migliorare le sue capacità operative e ottenere un successo duraturo."

Questa partnership mette in evidenza l'importanza crescente della trasformazione digitale nei settori di produzione tradizionali e sottolinea il ruolo dell'IA nel generare innovazione ed efficienza. Entrambe le aziende si impegneranno ad adottare una strategia collaborativa che offrirà soluzioni innovative e creerà valore sul lungo termine.

Informazioni su Palantir Technologies Inc.

Software fondamentale di domani. Fornito oggi. Per maggiori informazioni, visitare https://www.palantir.com.

Informazioni su Fedrigoni

Fondata a Verona nel 1888, Fedrigoni è oggi l'azienda leader globale nel settore delle carte speciali per packaging di lusso ed etichette premium per vino, il terzo attore nel settore del materiali autoadesivi e della produzione di inlay RFID e il secondo nel settore della carta artistica e da disegno con il marchio Fabriano. Con quasi 6.000 dipendenti in 28 paesi e 74 stabilimenti, inclusi siti di produzione, centri di taglio e distribuzione, il Gruppo vende e distribuisce oltre 25.000 prodotti in 132 paesi. Per ulteriori informazioni: www.fedrigoni.com

Informazioni su Avatar Investments

Fondata nel 2024 da Ludovico Fassati e Riccardo Basile, Avatar aiuta le aziende a raggiungere il loro completo potenziale grazie alle più recenti tecnologie IA. Avatar adotta una strategia unica che integra consulenza e investimenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.avatar-investments.com

Dichiarazioni previsionali

