NIQ、販売とブランド認知におけるクリエイター・マーケティングの効果測定を目的とするウェアリズマとの世界的協業を発表

シンガポール--( BUSINESS WIRE )--(ビジネスワイヤ) -- コンシューマーインテリジェンスのリーダーであるニールセンIQ(NIQ)は、 「Finding Harmony on the Shelf:2025 Global Outlook on Private Label & Branded Products(2025年プライベートブランドとナショナルブランドに関するグローバル展望)」 の調査にて、APACの消費者によるブランド選好の基準が変わりつつある実態を明らかにしました。 本調査レポートは、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、シンガポール、韓国、タイを含む25の市場、17,000人以上の消費者の回答を元に作成されており、PBとNBに対するAPACの消費者の認識がどのように変化しているかを明らかにしています。PBへの信頼が高まり受け入れられつつある一方で、NBに対しての感情的な結びつきや品質への信頼性も継続しており、双方に新たな成長機会が生まれています。 レポートによると、APACの消費者の半数以上(54%)が、PB商品を購入する可能性が以前よりも高ま...