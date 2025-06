La collaborazione di Lexon e Jeff Koons rivoluziona l'arte con la tecnologia

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Lexon è orgogliosa di annunciare una storica collaborazione con Jeff Koons, con la presentazione del Balloon Dog Speaker e della Balloon Dog Lamp: due oggetti scultorei rivisitati che fondono arte e tecnologia in modo inedito. Queste edizioni ufficiali immaginate con The Broad a Los Angeles portano lo spirito giocoso dell'arte iconica di Koons nelle case di tutto il mondo. I preordini di questa collezione avranno inizio il 17 giugno 2025, esclusivamente su lexon-design.com in quantità limitate.

Una fusione trasparente di arte e funzione

Il Balloon Dog Speaker e la Balloon Dog Lamp ampliano l'iconico Balloon Dog di Jeff Koons in nuovi oggetti d'uso quotidiano, utilizzando un materiale trasparente di alta qualità che richiama le caratteristiche forme tondeggianti e la presenza accattivante della creazione originale.

Concepito negli anni '90s, il Balloon Dog di Koons è uno dei simboli più riconoscibili dell'arte contemporanea. Oggi, in collaborazione con Lexon, questo capolavoro è stato "gonfiato" con tecnologia, dando vita a oggetti funzionali e accessibili. La trasformazione del Balloon Dog di Koons in un oggetto alimentato dalla tecnologia è una straordinaria opera di ingegneria, che ha richiesto oltre 50.000 ore per perfezionarne tutti i dettagli.

Concepito come un'autentica opera d'arte acustica dotata di tecnologia Bluetooth 5.0, l'altoparlante Balloon Dog offre un suono ad alta fedeltà a 360°, caratterizzato da ricchezza e profondità eccezionali. Il suo avvolgente paesaggio sonoro nasce dall'alleanza armoniosa di sei driver attivi ultra precisi e quattro radiatori passivi finemente sintonizzati, meticolosamente realizzati per alzare le basse frequenze. Ogni nota riempie lo spazio con rara intensità sensoriale, trasformando ogni momento in un'esperienza di ascolto totalmente immersiva. Grazie ai numerosi microfoni integrati, l'altoparlante supporta le chiamate in viva voce attraverso il dispositivo collegato, proponendo così un modo pratico e divertente di utilizzare il Balloon Dog Speaker. Con la tecnologia True Wireless Stereo (TWS), è possibile appaiare due Balloon Dog Speaker per creare un ampio ambiente stereofonico che offre maggiore profondità e una presenza audo più potente.

La Balloon Dog Lamp propone una luminosità multicolore all'avanguardia grazie ai quasi 400 LED integrati, fornendo fino a 200 lumen di luminosità. La lampada è disponibile in un'ampia gamma cromatica, che comprende luce bianca calda e fredda, blu, magenta, verde, arancio e altri colori, consentendo agli utenti di adattare la lampada-arredo a qualunque ambiente. Più che illuminazione, la Balloon Dog Lamp offre un gioco dinamico di luci, permettendo agli utenti di definire l'atmosfera e il mood di qualsiasi ambiente con precisione ed eleganza. Con la tecnologia proprietaria "Easy Sync" di Lexon, la Balloon Dog Lamp propone un'esperienza di illuminazione di nuovo livello, permettendo di connettere e sincronizzare con facilità i colori e la luminosità di un numero infinito di lampade Balloon Dog. Sistemate in diversi angoli di una stanza o affiancate per formare una composizione di grande effetto visivo, le Balloon Dog Lamp si sincronizzano istantaneamente tra loro, creando un'atmosfera perfettamente coordinata.

Entrambi gli oggetti condividono le stesse dimensioni scultoree di 11 pollici / 28 cm di altezza e 2 libbre / 900 gr di tecnologia e sono realizzate con materiali robusti per l'uso quotidiano. Questa collaborazione fonde tradizione artistica e innovazione tecnologica, trasformando un'opera d'arte iconica in un design funzionale dotato di utilità, presenza e rilevanza quotidiana.

“Sono entusiasta di questa nuova collaborazione con Lexon, che ha trasformato Balloon Dog. La Balloon Dog Lamp è disponibile in un'ampia gamma di colori vivaci, mentre il Balloon Dog Speaker ci avvolge in un'esperienza sonora immersiva. I due oggetti introducono in modo divertente Balloon Dog nella nostra vita quotidiana, dove si fondono arte, design e tecnologia”, ha dichiarato Jeff Koons.

“Il nostro sodalizio creativo con Jeff Koons segna un momento storico per Lexon. Abbinare la nostra passione per il design e la tecnologia in una rivisitazione innovativa di Balloon Dog, una delle opere d'arte più iconiche del nostro tempo, è un onore, oltre ad essere una pietra miliare. Questa collaborazione ci ha sfidati ad andare oltre la forma e la funzione, creando oggetti che non sono solo innovativi, ma che hanno anche una risonanza emotiva; progettati per far parte della nostra vita, per essere usati ogni giorno e per essere apprezzati come veri oggetti d'arte. Attraverso queste due nuove edizioni, riaffermiamo con orgoglio la missione di Lexon come Maison de Design Française: per creare design di alta qualità, senza tempo, accessibile a tutti, offrendo oggetti quotidiani che elevano la vita attraverso la bellezza e l'utilità", ha affermato Boris Brault, CEO di Lexon.

Autenticità esclusiva e certificata

Ogni pezzo porta la firma da Jeff Koons, incisa sotto le zampe anteriori ed è fornito con un certificato di autenticità. Un ologramma sul certificato di autenticità e sulla confezione ne rafforzano ulteriormente l'esclusività, aumentando il valore della lampada come oggetto da collezione. Prodotti in quantità limitate, sia Balloon Dog Speaker che Balloon Dog Lamp possono essere preordinati esclusivamente sul sito dell'azienda, lexon-design.com a partire dal 17 giugno 2025. Le spedizioni dei preordini avranno inizio nell'ottobre 2025.

Un viaggio immersivo attraverso la realtà aumentata

Per elevare ulteriormente questa esperienza artistica e tecnologica, Lexon ha introdotto una funzionalità di realtà aumentata (AR) che consente a tutti di visualizzare in anteprima la Balloon Dog Lamp e il Balloon Dog Speaker direttamente nel proprio ambiente. Questo strumento immersivo consente agli utenti di visualizzare gli oggetti nelle dimensioni e in un contesto reali, portando l'essenza della collaborazione nelle proprie abitazioni e nelle vita quotidiana. Tramite la fusione di innovazione digitale e design iconico, l'esperienza AR rende l'interazione con l'arte più personale, accessibile e divertente.

Una storica collaborazione con The Broad e The Shop at The Broad

Nell'ambito di questa collaborazione, Balloon Dog Speaker e Balloon Dog Lamp verranno esposti per la prima volta al The Shop at The Broad il 20 settembre 2025, in occasione del decimo anniversario del museo. The Broad, che per la prima volta ha ospitato la scultura originale Balloon Dog, continua la sua missione di democratizzazione dell'arte, rendendola accessibile e significativa oltre le pareti delle gallerie d'arte. Il sodalizio con Lexon consente la fusione di tecnologia all'avanguardia e arte iconica, proponendo al pubblico una connessione tangibile e quotidiana con le creazioni di Koons.

Dal 20 settembre al 20 ottobre 2025, Balloon Dog Speaker e Balloon Dog Lamp saranno disponibili per una vendita esclusiva di un mese al The Shop at The Broad, sia in negozio che online, offrendo ai visitatori un'altra occasione unica per vedere e acquistare questi oggetti in edizione limitata.

Primi dettagli sui preordini

Lancio del preordine: il 17 giugno 2025, esclusivamente su lexon-design.com

Prezzo: 750 dollari/euro l'uno (Speaker o Lamp)

Inizio delle spedizioni: ottobre 2025

Limiti dei preordini: 2 unità per prodotto, per cliente

Disponibilità in tutto il mondo: i preordini saranno disponibili in tutto il mondo

Informazioni su Lexon

Dal 1991, anno della sua creazione, Lexon ha instancabilmente oltrepassato i confini facendo la differenza nel mondo del design, pur restando fedele all'impegno di rendere utili, belli, innovativi e convenienti gli oggetti di piccole dimensioni. Che si tratti di elettronica, audio, accessori da viaggio, ufficio o tempo libero, Lexon ha saputo stabilire una relazione speciale con la creatività e collaborare con i migliori designer internazionali, per creare collezioni senza tempo di oggetti lifestyle, venduti ogni anno in milioni di unità. Oggi, forte di oltre 30 anni di esistenza e di oltre 250 premi, di collaborazioni con alcuni dei designer più rinomati e della presenza nel retail in 90 Paesi, Lexon si è imposta a tutti gli effetti come un brand francese iconico nel mondo del design.

Informazioni su Jeff Koons

Jeff Koons è uno dei maggiori artisti contemporanei, noto per le sue trasformazioni di oggetti d'uso quotidiano in sculture audaci e riflessive che fondono la storia dell'arte e la cultura moderna. Nato nel 1955 a York, Pennsylvania, ha studiato al Maryland Institute College of Art e alla School of the Art Institute of Chicago. Dalla sua prima mostra personale nel 1980, le sue opere sono state esibite in tutto il mondo in importanti musei come il MoMA, il Guggenheim e il Tate, e, naturalmente, The Broad. Gli oggetti iconici di Koons, tra cui Balloon Dog, Rabbit e Puppy, esplorano temi di auto accettazione e trascendenza. Le sue sculture floreali monumentali e le opere in acciaio inox a specchio sfidano le percezioni della materialità e dell'artigianato. Premiato in tutto il mondo, Koons è stato onorato con la Légion d’Honneur francese e insignito della Medal of the Arts dal Dipartimento di Stato americano. Koons ha inoltre contribuito alla diplomazia culturale e all'impegno per la protezione dell'infanzia attraverso il Koons Family International Law and Policy Institute.

Informazioni su The Broad

La missione di The Broad è rendere l'arte contemporanea accessibile al pubblico più ampio possibile. Fondata nel 2015 su Grand Avenue, nel centro di Los Angeles, dai filantropi Eli e Edythe Broad, il museo offre l'ingresso gratuito a tutti e presenta un programma attivo di mostre speciali ed eventi live innovativi, tutti all'interno di un iconico edificio progettato da Diller Scofidio + Renfro. The Broad è la sede della collezione Broad, una delle più importanti collezioni al mondo di arte postbellica e contemporanea, che continua ad arricchirsi di nuovi artisti e opere d'arte. Il museo è la sede della biblioteca pubblica internazionale della The Broad Art Foundation, che dal 1984 organizza prestiti di opere d'arte provenienti da collezioni a musei di tutto il mondo. Un'estensione del museo aprirà le porte prima dei Giochi Olimpici di Los Angeles dell'estate 2028, ampliando ancora di più l'accesso pubblico.

