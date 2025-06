eSIM Go e CSG accelerano e semplificano il percorso MVNO

LONDRA--( BUSINESS WIRE )--In un mercato fortemente competitivo, i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) devono dimostrare un'agilità sempre maggiore per fidelizzare i clienti. Nell'ambito della sua strategia di trasformazione digitale, Gamma Communications plc ("Gamma"), un fornitore leader di servizi di comunicazione basati sulla tecnologia in tutta Europa, ha scelto CSG® (NASDAQ: CSGS) per rafforzare l'esperienza dei clienti. Questa collaborazione fornirà a Gamma l'agilità necessaria per...