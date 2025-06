HCLTech erweitert Partnerschaft mit The Standard, um KI-gesteuerte Transformation und Bereitstellung von Digital-First-Services im großen Maßstab zu beschleunigen

NEW YORK und NOIDA, Indien--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, kündigte die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Standard Insurance Company (The Standard) an, einem führenden Anbieter von Finanzschutzprodukten und Dienstleistungen für Arbeitgeber und Einzelpersonen.

Diese erweiterte Partnerschaft mit The Standard wird KI-gesteuerte Infrastruktur und Anwendungsservices bereitstellen, um die Effizienz zu steigern, schnelles Wachstum zu unterstützen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus wird diese Zusammenarbeit die Verschiebung zu einem auf IT-Produkten und -Dienstleistungen basierenden Betriebsmodell beschleunigen und mehr Agilität und Kundenwert sowie weitere Fortschritte bei der Erreichung der langfristigen digitalen Transformationsziele ermöglichen.

Die GenAI-geführte Service-Transformationsplattform AI Force von HCLTech - die Digital Engineering und Cloud Services werden den Fokus von The Standard auf außergewöhnlichen Kundenservice bei der Bereitstellung von Leistungen am Arbeitsplatz unterstützen. Diese Transformation wird durch ein neu gegründetes Joint Innovation Council and Digital Experience Office weiter vorangetrieben, um das Engagement von The Standard für Innovation zu stärken und skalierbare, benutzerzentrierte Erlebnisse bereitzustellen.

„Die Wachstumsreise von The Standard hat sich in den letzten Jahren durch digitale Transformation und Übernahmen beschleunigt und HCLTech hat sich als der beste Partner erwiesen, der uns dabei hilft, durch seinen Digital-First-Ansatz und seinen kundenorientierten Ansatz effizient und nahtlos zu skalieren”, so Laxman Prakash, Chief Information Security Officer und Head of IT Infrastructure and Security Management Organization bei The Standard. „Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese fortlaufende Partnerschaft auf unsere Kunden ausüben wird.”

„Wir freuen uns über diese erweiterte Partnerschaft mit The Standard, die unser tiefes Engagement für die Versicherungsbranche zeigt”, so Anubhav Mehrotra, Senior Vice President, Head of Insurance, North America bei HCLTech. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Investitionen von HCLTech in KI-gesteuerte Fähigkeiten und innovatives Talent, die entscheidend bei der Führung des Unternehmens durch seine digitale Transformation sind.”

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hochtechnologien, Halbleiter, die Telekommunikations- und Medienbranche, Einzelhandel und Konsumgüter sowie den öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis März 2025 auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Über The Standard

The Standard ist eine Unternehmensgruppe, die sich dafür einsetzt, Kunden beim Erreichen ihres finanziellen Wohlbefindens zu unterstützen und dabei inneren Frieden zu erlangen. Bereits seit 1906 im Geschäft sind wir nun ein führender Anbieter von Finanzschutzprodukten und Dienstleistungen für Arbeitgeber und Einzelpersonen. Unsere Produkte umfassen Gruppen- und Einzelinvaliditätsversicherungen, Gruppenlebens- und Unfalltod- und Invaliditätsversicherungen, Gruppenzahn- und Gruppensehversicherungen, Abwesenheitsverwaltung und bezahlte Familienurlaube, Produkte und Dienstleistungen zur Altersvorsorge sowie Renten für Arbeitgeber und Einzelpersonen. Für weitere Informationen über The Standard besuchen Sie uns bitte unter standard.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.