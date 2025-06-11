SEKO Logistics选择Kinaxis以实现其端到端供应链的现代化升级

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，SEKO Logistics (SEKO)已加入其不断增加的全球企业客户行列。该公司选择Kinaxis支持其下一阶段的战略增长，将借助Kinaxis Maestro™平台进一步精简运营、增强供应链响应能力，并为其庞大全球网络中的客户创造更大价值。

SEKO是全球端到端物流领域的领军企业，业务覆盖60多个国家，致力于在全球范围内提供可持续的技术解决方案。自动化是其持续成功的关键，有助于在不断增长的跨境电子商务业务中满足客户需求。

SEKO选择Kinaxis Maestro平台，是因为其在供应链规划和物流领域拥有经证实的良好记录。该平台的一大卖点是能够在单一的统一环境中连接端到端供应链功能。此外，Maestro量身定制的可配置性和可扩展性将使SEKO能够根据其独特的业务需求定制解决方案，并在各业务部门和地区高效实施增强功能。

SEKO Logistics产品管理高级副总裁Jamie Andrade表示：“随着我们专注于构建更智能、更互联的全球物流网络，SEKO选择与Kinaxis合作，是看中其在供应链协调方面的领导地位。在整个筛选过程中，Kinaxis团队证明了他们了解我们的业务，并能够支持我们的增长计划。我们很高兴与Kinaxis合作，继续专注于智能数据驱动物流的新时代。”

Kinaxis商业运营总裁Mark Morgan表示：“我们很高兴欢迎SEKO加入Kinaxis客户社区。在现代供应链中，执行已成为新的差异化因素。SEKO对一体化物流的关注表明，该公司不仅在跟上步伐，还在投资引领市场所需的能力。借助Kinaxis，他们将能够在其整个网络中协调决策，加快响应速度，并以当今市场所需的速度和精度予以执行。”

目前，SEKO已在其全球业务中启动Maestro平台的实施工作，以确保为旺季做好准备。SEKO还将与Kinaxis共同参加一个即将于7月举行的供应链网络研讨会，该会议将重点讨论供应链执行和物流问题。更多信息将在未来几周内公布。

如需了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

关于SEKO Logistics

SEKO Logistics拥有近50年的物流专业知识，是可靠的从托运人到消费者的全球端到端物流合作伙伴。SEKO提供客户至上的服务、专家级的可靠性和技术驱动的运输解决方案，帮助客户将供应链转化为竞争优势。SEKO在60多个国家设有150多个办事处，帮助您跟上全球商务的步伐。要了解更多信息，请访问 www.sekologistics.com 。

来源：Kinaxis Inc.

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