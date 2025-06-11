-

SEKO Logistics选择Kinaxis以实现其端到端供应链的现代化升级

此次合作助力这家全球物流公司加速增长与创新，提升客户满意度，引领智能数据驱动物流的新时代

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，SEKO Logistics (SEKO)已加入其不断增加的全球企业客户行列。该公司选择Kinaxis支持其下一阶段的战略增长，将借助Kinaxis Maestro™平台进一步精简运营、增强供应链响应能力，并为其庞大全球网络中的客户创造更大价值。

SEKO是全球端到端物流领域的领军企业，业务覆盖60多个国家，致力于在全球范围内提供可持续的技术解决方案。自动化是其持续成功的关键，有助于在不断增长的跨境电子商务业务中满足客户需求。

SEKO选择Kinaxis Maestro平台，是因为其在供应链规划和物流领域拥有经证实的良好记录。该平台的一大卖点是能够在单一的统一环境中连接端到端供应链功能。此外，Maestro量身定制的可配置性和可扩展性将使SEKO能够根据其独特的业务需求定制解决方案，并在各业务部门和地区高效实施增强功能。

SEKO Logistics产品管理高级副总裁Jamie Andrade表示：“随着我们专注于构建更智能、更互联的全球物流网络，SEKO选择与Kinaxis合作，是看中其在供应链协调方面的领导地位。在整个筛选过程中，Kinaxis团队证明了他们了解我们的业务，并能够支持我们的增长计划。我们很高兴与Kinaxis合作，继续专注于智能数据驱动物流的新时代。”

Kinaxis商业运营总裁Mark Morgan表示：“我们很高兴欢迎SEKO加入Kinaxis客户社区。在现代供应链中，执行已成为新的差异化因素。SEKO对一体化物流的关注表明，该公司不仅在跟上步伐，还在投资引领市场所需的能力。借助Kinaxis，他们将能够在其整个网络中协调决策，加快响应速度，并以当今市场所需的速度和精度予以执行。”

目前，SEKO已在其全球业务中启动Maestro平台的实施工作，以确保为旺季做好准备。SEKO还将与Kinaxis共同参加一个即将于7月举行的供应链网络研讨会，该会议将重点讨论供应链执行和物流问题。更多信息将在未来几周内公布。

如需了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

关于SEKO Logistics

SEKO Logistics拥有近50年的物流专业知识，是可靠的从托运人到消费者的全球端到端物流合作伙伴。SEKO提供客户至上的服务、专家级的可靠性和技术驱动的运输解决方案，帮助客户将供应链转化为竞争优势。SEKO在60多个国家设有150多个办事处，帮助您跟上全球商务的步伐。要了解更多信息，请访问 www.sekologistics.com

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体关系
Matt Tatham | Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
+1 917.446.7227

投资者关系
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体关系
Matt Tatham | Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
+1 917.446.7227

投资者关系
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
+1 613-907-7613

More News From Kinaxis Inc.

Kinaxis携人工智能驱动的供应链突破性技术亮相东京Kinexions 25

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球端到端供应链协调领先企业Kinaxis®（TSX: KXS）今日宣布，将在东京举办Kinexions Japan 25，举办日期为2025年6月3日，星期二。本届活动将重点展示专为复杂多变供应链环境设计的新产品功能和客户战略。作为全球Kinexions系列活动的重要组成部分，Kinexions Japan将汇聚供应链领导者、企业决策者和行业专家，共同探讨组织如何加速决策制定、提升协作效率，并构建更具韧性的规模化运营体系。 面对日益加剧的中断风险、可持续发展要求和宏观经济不确定性，本届活动将提供实用洞见、客户成功案例和可帮助组织立即行动的策略。参会者将抢先体验Maestro™平台的创新功能，包括更快速的情景建模、集成规划和覆盖全球运营的实时协调能力。 “Kinexions Japan 25是前瞻性企业交流思想、探索现代供应链协调技术潜力的重要平台。”Kinaxis Japan总裁Masa Kogure表示，“本届大会将通过真实案例、实践环节和供应链团队实用启示，深入解读供应链转型实践、可持续发展路径以及人工智能驱动的协调技...

Kinaxis获得Catena-X认证，巩固其在汽车价值链中的领导地位

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球端到端供应链协调领先企业Kinaxis®（TSX:KXS）今日宣布，其实时人工智能驱动协调平台Maestro™已通过需求与产能管理的Catena-X认证。该认证表明，Maestro符合网络在互操作性、数据主权与安全性方面的严格标准，能够为多层级供应链提供可信的协同支持。 Catena-X是汽车行业首个全球可信、开放协作的数据生态系统，旨在实现价值链全参与方间的持续数据互通。该认证进一步巩固了Kinaxis作为数字汽车时代的人工智能未来就绪供应链平台，在价值链中的领导地位。 “我们很高兴能成为获得Catena-X认证的领先解决方案提供商，这证明了我们有能力提供大规模的多企业实时协调服务，而这正是全球汽车行业领导者依赖Kinaxis的原因。” Kinaxis首席产品官Andrew Bell表示，“在电气化、政策波动和供应链压力不断增加的行业中，Maestro可实现网络各层次的端到端协调——不仅是洞察现状，更是未雨绸缪。” 随着Catena-X认证通过，Maestro已同步上线Cofinity-X的市场，作为Cat...

Kinaxis借助AI驱动的协调功能为BayWa r.e. Solar Trade的供应链赋能

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)宣布，全球最大的光伏组件分销商之一BayWa r.e. Solar Trade已实施其由AI驱动的协调平台Maestro™，以增强决策能力、提升韧性并扩大运营规模。在全球供应链面临日益增多的干扰因素的情况下，BayWa r.e. Solar Trade需要一个更敏捷且以数据驱动的解决方案，以保持运营效率，满足不断增长的需求，并适应日益复杂的情况，同时确保长期的可扩展性。 BayWa r.e. Solar Trade一直在寻找一款供应链规划解决方案，以跟上其快速扩张和运营日益复杂的步伐。传统的企业资源规划(ERP)系统无法提供所需的敏捷性，导致可见性不足和决策速度迟缓。为了实现高效扩展并领先于干扰因素，该公司选择了Maestro来加快规划速度、降低复杂性并提高响应能力。借助Maestro，BayWa r.e. Solar Trade能够更快地做出决策，降低风险，并确保其供应链能够应对快速变化的市场环境中的各种波动。 BayWa r.e. Solar...
Back to Newsroom