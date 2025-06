eSIM Go et CSG accélèrent et simplifient l'évolution des MVNO

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Alors que le marché mondial des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) prévoit une croissance spectaculaire pour atteindre 137 milliards d'USD d'ici 2030, eSIM Go, pionnier de la connectivité numérique, s'apprête à passer à la vitesse supérieure. Grâce à sa plateforme utilisateurs modernisée, développée en collaboration avec CSG® (NASDAQ: CSGS), eSIM GO va simplifier et accélérer l'évolution des MVNO, avec une intégration plus rapide, un libre-service plus complet et une intégration transparente des offres numériques.

« Les entreprises (des fintechs aux compagnies aériennes) cherchent à approfondir leurs relations avec leurs clients en leur proposant la fourniture de services numériques mobiles et personnalisés. Mais devenir opérateur MVNO est généralement un processus lent, complexe et rigide », a indiqué Zacc Couldrick, PDG d'eSIM Go. « Nous souhaitons éliminer les obstacles qui empêchent d'entrer dans le domaine de la connectivité numérique : nous avions donc besoin d'un fournisseur technologique possédant un réseau relationnel solide et une bonne expérience en matière de simplification des processus complexes. Grâce à la technologie cloud native éprouvée de CSG, nous avons élaboré une plateforme qui facilite le lancement, l'intégration et la personnalisation d'offres de connectivité auxquelles les clients accordent une réelle valeur ».

La plateforme nouvelle génération d'eSIM Go permet aux entreprises de déployer de nouveaux services sans fil en 48 heures seulement. Grâce à l'intégration de CSG Ascendon à la plateforme, les clients d'eSIM Go bénéficient d'une intégration et d'une sortie simplifiées, ainsi que d'une expérience en libre-service rapide et intuitive. Qu'il s'agisse d'élargir leur portefeuille de produits ou de pénétrer de nouveaux marchés, les clients d'eSIM Go peuvent évoluer avec davantage de rapidité et d'agilité, et répondre ainsi aux demandes en constante évolution de l'économie numérique.

« Nous constatons une résurgence de l'innovation dans le domaine des MVNO, car les entreprises créent des services de connectivité sur mesure pour des marchés de niche et mal desservis », a commenté Sean Casey, Vice-président senior de CSG, chargé de la gestion des produits. « Dans un écosystème de partenariats complexe, la plateforme modernisée d'eSIM Go redéfinit ce qui est possible, facilitant et accélérant l'intégration des MVNO tout en renforçant la fidélité à long terme. C'est une étape décisive dans l'évolution de la connectivité numérique, et c'est un honneur pour CSG de soutenir eSIM Goà l'avant-garde de la fourniture de solutions simplifiées et prêtes pour l'avenir, garantes d'une croissance durable ».

Découvrez en quoi la plateforme cloud native CSG soutient l'innovation et l'évolutivité des MVNO et des MVNE, ce qui permet d'aider les sociétés innovantes telles que Three Group Solutions à gagner en agilité et à booster leur croissance.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous souhaitez être parés pour l'avenir et devenir un acteur du changement comme les marques mondiales qui font confiance à CSG ? Visitez csgi.com pour en apprendre davantage.

À propos d'eSIM Go

eSIM Go permet aux entreprises de toutes tailles de proposer leurs propres solutions de connectivité numérique à leurs clients, en leur fournissant tous les éléments nécessaires pour développer leurs opportunités à l'international et accéder rapidement au marché.

Tout modèle commercial peut être aligné sur l'écosystème complet de produits eSIM de eSIM Go, ce qui permet aux partenaires commerciaux d'intégrer nos capacités dans leurs produits via une API, de co-marquer un service eSIM entièrement géré ou de suivre une voie d'affiliation.

De grandes marques mondialement reconnues dans les secteurs du voyage, des opérateurs de réseaux mobiles (MNO/MVNO), des technologies financières (fintech) et bien d'autres encore font confiance à eSIM Go pour générer des revenus et fidéliser leurs clients grâce à des forfaits de données eSIM de grande qualité, qui s'appuient sur plus de 1 000 réseaux répartis dans plus de 190 pays. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.esimgo.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.