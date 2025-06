SEKO Logistics recurre a Kinaxis para modernizar su cadena de suministro integral

La asociación prepara a la empresa de logística global en el camino para acelerar el crecimiento y la innovación, mejorar la satisfacción del cliente y liderar la próxima era de la logística inteligente basada en datos.

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en orquestación de cadenas de suministro de extremo a extremo, anuncia que SEKO Logistics (SEKO) se ha unido a su creciente lista de clientes empresariales globales. La compañía seleccionó a Kinaxis para apoyar su próxima fase de crecimiento estratégico, aprovechando la plataforma Kinaxis Maestro™ para agilizar aún más las operaciones, mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro y ofrecer un valor aún mayor a los clientes a través de su extensa red global. SEKO es líder en logística global integral, opera en más de 60 países y ofrece soluciones tecnológicas sostenibles a escala mundial. La automatización es la clave de su éxito constante para capitalizar la demanda de los clientes en el creciente negocio del comercio electrónico transfronterizo. SEKO eligió la plataforma Kinaxis Maestro por su experiencia demostrada en planificación y logística de la cadena de suministro. Un importante argumento de venta fue la capacidad de la plataforma para conectar las funciones integrales de la cadena de suministro en un entorno único y unificado. Además, la configurabilidad y extensibilidad a medida de Maestro permitirán a SEKO adaptar la solución a sus propias necesidades empresariales e implementar mejoras de forma eficaz en todas las unidades de negocio y regiones. «SEKO eligió asociarse con Kinaxis por su liderazgo en la orquestación de cadenas de suministro, ya que estamos centrados en la construcción de una red logística global más inteligente y más conectada», declaró Jamie Andrade, vicepresidente sénior de gestión de productos de SEKO Logistics. «A lo largo de nuestro proceso de búsqueda, el equipo de Kinaxis demostró que entendía nuestro negocio y que podía apoyar nuestros planes de crecimiento. Estamos muy contentos de asociarnos con Kinaxis mientras seguimos centrándonos en la próxima era de la logística inteligente y basada en datos». «Nos complace dar la bienvenida a SEKO a la comunidad de clientes de Kinaxis», señaló Mark Morgan, presidente de operaciones comerciales de Kinaxis. «La ejecución es el nuevo diferenciador en las cadenas de suministro modernas. El enfoque de SEKO en la logística integrada demuestra que la empresa no se limita a mantenerse al día, de hecho está invirtiendo en las capacidades necesarias para liderar. Con Kinaxis, podrán orquestar las decisiones en toda su red, acelerar los tiempos de respuesta y ejecutar con la velocidad y precisión que exige el mercado actual». La implementación de Maestro en SEKO ya está en marcha en todas sus operaciones globales para garantizar la preparación para la temporada alta. SEKO también se unirá a Kinaxis en un próximo seminario web sobre cadenas de suministro que se celebrará en julio, en el que se hará hincapié en la ejecución y la logística de la cadena de suministro. En las próximas semanas se publicará más información. Para obtener más información sobre Kinaxis y sus soluciones de gestión de la cadena de suministro, visite Kinaxis.com. Acerca de Kinaxis Kinaxis es líder mundial en orquestación de cadenas de suministro modernas, impulsando complejas cadenas de suministro globales y apoyando a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro basada en IA, Maestro™, combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en la última milla. Marcas de renombre mundial confían en nosotros para que les proporcionemos la agilidad y previsibilidad necesarias para navegar por la volatilidad y los trastornos actuales. Para más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn. Acerca de SEKO Logistics Con casi 50 años de experiencia en logística, SEKO Logistics es el socio logístico global de principio a fin más razonable, desde el expedidor hasta el consumidor. SEKO ofrece un servicio orientado al cliente, una confiabilidad experta y soluciones de transporte impulsadas por la tecnología que convierten las cadenas de suministro en un diferenciador competitivo. Con más de 150 oficinas en más de 60 países, SEKO le ayuda a moverse a la velocidad del comercio global. Más información en www.sekologistics.com. Fuente: Kinaxis Inc. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

