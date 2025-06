Avanzanite annonce un partenariat paneuropéen avec Agios pour le lancement de PYRUKYND® dans les maladies rares du sang

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Avanzanite Bioscience B.V. (« Avanzanite »), une entreprise pharmaceutique spécialisée en pleine croissance et déjà active sur le plan commercial, dédiée à l’accès aux traitements des maladies rares pour les patients pour l’Europe, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord exclusif avec Agios Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq : AGIO), une entreprise de biotechnologie basée à Boston, spécialisée dans le développement et la commercialisation de médicaments dans les maladies rares. En vertu de cet accord, Avanzanite assurera la commercialisation et la distribution de PYRUKYND® (mitapivat) dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse.

« Ce partenariat représente une étape majeure dans notre mission visant à transformer l’accès aux traitements des maladies rares pour les patients en Europe », a déclaré Adam Plich, fondateur et PDG d’Avanzanite. « Nous offrons à nos partenaires biotech une solution efficiente en capital pour garantir un accès durable aux patients – sans les obliger à mettre en place une infrastructure locale coûteuse. Nous sommes impatients de collaborer avec Agios afin d’amener PYRUKYND® aux patients européens, et de poursuivre nos efforts pour établir une nouvelle référence pour les biotechs en matière de partenariats commerciaux et de distribution dans la région. Ce n’est qu’un début. »

PYRUKYND®, un activateur de la pyruvate kinase (PK) administré par voie orale et premier de sa classe, est approuvé par la Commission européenne et par la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni pour le traitement des patients adultes atteints d’un déficit en PK. Le déficit en PK est une maladie héréditaire ultra-rare qui provoque la destruction prématurée des globules rouges, entraînant une anémie chronique, de graves complications et une réduction de la qualité de vie. Jusqu’à récemment, aucun traitement n’était approuvé. Agios dispose également d’un pipeline solide de candidats en phases cliniques intermédiaire et avancée, axé sur d’autres maladies rares, notamment la thalassémie et la drépanocytose. Le partenariat couvre également des indications potentielles à venir.

Avanzanite développe rapidement ses activités, avec un chiffre d’affaires multiplié par trois au premier trimestre 2025 par rapport à l’année précédente, et déjà deux traitements pour maladies rares commercialisés. Au cours des 12 prochains mois, l’entreprise prévoit de s’étendre à 32 pays européens, dont de nouveaux marchés comme l’Italie, la France, le Royaume-Uni, la Roumanie et l’Espagne. « Avanzanite devient véritablement paneuropéenne », a conclu Plich. « Et au fur et à mesure que nous nous étendons sur le continent, notre promesse demeure la même : faire en sorte qu’aucun patient ne soit laissé pour compte. »

À propos d’Avanzanite

Avanzanite redéfinit les lancements de médicaments contre les maladies rares dans toute l'Europe. Fondée en 2022 et basée à Amsterdam, la société s'associe à des innovateurs en biotechnologie pour libérer toute la valeur commerciale des médicaments orphelins à l'échelle du continent. Grâce à notre profonde expertise en matière d'accès au marché, nous naviguons dans le paysage complexe de l'Europe comme des joueurs d'échecs chevronnés, en veillant à ce qu'aucun patient ne soit laissé pour compte.

Plus de détails sur www.avanzanite.com.

