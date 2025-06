XTransfer faz parceria com BNP Paribas para simplificar pagamentos internacionais na Money20/20 Europe

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--XTransfer, a plataforma de pagamentos comerciais internacionais B2B com liderança em todo o mundo e a nº 1 da China, e BNP Paribas, o principal banco da União Europeia, assinou um Memorando de Entendimento (MOU) histórico para implementar serviços financeiros internacionais abrangentes durante o Money20/20 Europe, em Amsterdã. Esta cooperação visa reduzir o custo e o tempo de processamento de pagamentos internacionais para clientes da XTransfer, beneficiando sobretudo os operadores ao redor do mundo com mercados significativos na zona do euro.

A cerimônia de assinatura ocorreu na Money20/20 Europe, com a presença de representantes seniores de ambas as empresas. O Memorando de Entendimento foi firmado por Bill Deng, Fundador e Diretor Executivo da XTransfer e Bruno Mellado, Chefe Global de Pagamentos e Recebíveis na BNP Paribas, definindo um marco significativo em sua parceria estratégica.

A China e a UE são os principais parceiros comerciais entre si. Em termos de comércio bilateral, segundo o setor aduaneiro chinês, o total de importações e exportações de bens entre a China e a UE em 2024 foi de US$ 785,8 bilhões, representando um aumento interanual de 0,4%. A UE é o terceiro maior destino de exportação e a segunda maior fonte de importação da China, enquanto a China continua sendo a maior fonte de importação e o terceiro maior destino de exportação da UE.

A parceria entre a XTransfer e a BNP Paribas tem como objetivo simplificar as soluções de pagamento internacionais para PMEs europeias participantes do comércio mundial. Ao aproveitar a ampla rede da BNP Paribas em toda a Europa, a XTransfer irá possibilitar que seus clientes chineses recebam fundos em euros sem complicações, enquanto auxilia PMEs europeias a realizar pagamentos diretos em euros, que reduzem as complexidades cambiais e aumentam a eficiência transacional. É esperado que esta parceria se expanda ainda mais, com planos para introduzir ainda mais opções de moeda em um futuro próximo.

Bill Deng, Fundador e Diretor Executivo da XTransfer, disse, "É uma grande honra unir forças com a BNP Paribas. Este Memorando de Entendimento reflete nossa ambição mútua de capacitar PMEs com melhores soluções financeiras internacionais. À medida que continuamos ampliando nossa presença europeia, parcerias como esta são essenciais para criar uma infraestrutura financeira robusta, condizente e inovadora para o comércio internacional."

Bruno Mellado, Chefe Global de Pagamentos e Recebíveis na BNP Paribas, acrescentou, "Ao combinar a extensa rede europeia da BNP Paribas com a experiência da XTransfer em pagamentos comerciais internacionais B2B, buscamos simplificar as transações comerciais internacionais, reduzir custos e aumentar a competitividade mundial de nossos clientes. Esta parceria representa um avanço significativo em nossa missão de oferecer soluções financeiras inovadoras e eficientes para empresas que operam no mercado internacional."

A parceria pretende facilitar o comércio fluido entre PMEs na China e em países europeus, agilizando simultaneamente as transações de comércio exterior entre empresas europeias e seus parceiros em todo o mundo. Ao simplificar os pagamentos internacionais e reduzir a complexidade das transações, esta cooperação irá reduzir os custos associados ao comércio mundial e aumentar significativamente a competitividade global das PMEs europeias.

