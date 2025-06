Alnylam riceve l'approvazione della Commissione europea per AMVUTTRA® (vutrisiran) per il trattamento dell'amiloidosi cardiaca da transtiretina (ATTR)

CAMBRIDGE, Massachusetts--( BUSINESS WIRE )--Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), società leader nel settore terapeutico dell'interferenza dell'RNA (RNAi), ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per il medicinali (EMA) ha espresso un'opinione positiva, consigliando l'approvazione del Vutrisiran per terapia RNAi per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina o wild-type in pazienti adulti con cardiomiopatia (ATTR-CM)....