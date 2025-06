Un opérateur mobile virtuel (MVNO) de premier plan choisit la solution BSS basée sur l’IA de Tecnotree pour sa transformation multinationale au Royaume-Uni et en Europe

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, pionnier mondial des plateformes BSS numériques et de technologie financière basées sur l’IA, a annoncé la signature d’un accord majeur pluriannuel et multinational avec un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) de premier plan visant à transformer ses opérations au Royaume-Uni et en Europe. Cet accord, d’une valeur de 19,58 millions USD sur cinq ans, place Tecnotree à l’avant-garde de la nouvelle génération de MVNO sur des marchés des télécommunications matures et hautement concurrentiels.

Cet engagement prévoit le remplacement complet des systèmes existants du MVNO par le BSS composable et basé sur le cloud de Tecnotree, une plateforme axée sur l’IA et conforme à l’ODA du TM Forum, conçue pour offrir vitesse, évolutivité et interopérabilité. Conçue pour permettre une personnalisation en temps réel, une orchestration agile des services et des écosystèmes financiers intégrés, cette transformation jette les bases qui permettront au MVNO d’être compétitif grâce à l’intelligence et de se développer de manière ciblée.

Le déploiement débutera au second semestre 2025, la comptabilisation des revenus devant commencer à partir de la même période, et permettra d’étendre sa présence sur les marchés européens à fort potentiel.

George Glass, directeur technique du TM Forum, déclare :

« Cette annonce illustre le type de transformation agile et basée sur l’IA pour laquelle l’architecture numérique ouverte du TM Forum a été créée. En adoptant des normes ouvertes et une conception composable et basée sur le cloud, Tecnotree permet aux MVNO de bénéficier d’une vitesse, intelligence et interopérabilité à grande échelle. Il s’agit là d’un modèle permettant aux fournisseurs de services numériques de pérenniser leurs activités et de prospérer dans un écosystème en rapide évolution. »

Padma Ravichander, directrice générale de Tecnotree, déclare :

« Nous ne nous contentons pas de déployer des systèmes, nous construisons l’avenir. Cette collaboration représente le nouveau paradigme de la transformation des télécommunications : allégée, basée sur l’IA, régie par l’éthique et conçue pour une échelle centrée sur l’humain. Nous ne considérons pas les MVNO comme des ramifications, mais comme des innovateurs audacieux, et notre plateforme leur fournit l’infrastructure intelligente nécessaire pour être à la pointe. »

Prianca Ravichander, directrice marketing et commerciale de Tecnotree, ajoute :

« Le marché des MVNO entre dans sa prochaine courbe de croissance en S, tirée par l’IA, la composabilité et la monétisation basée sur le consentement. Avec le noyau numérique de Tecnotree en son centre, nous permettons un engagement en temps réel et axé sur la valeur à travers les services, les réseaux et les points de contact financiers. Il ne s’agit pas d’un simple changement de système, mais d’une réinitialisation stratégique. »

Points forts stratégiques et techniques :

BSS numérique basé sur l’IA : architecture de microservices permettant le déploiement de services modulaires et évolutifs avec Sensa

: architecture de microservices permettant le déploiement de services modulaires et évolutifs avec Sensa CVM et prise de décision en temps réel : orchestration basée sur le ML et automatisation régie par des KPI avec Moments

: orchestration basée sur le ML et automatisation régie par des KPI avec Moments Intelligence composable : catalogue unifié, monétisation agile et création dynamique de produits

: catalogue unifié, monétisation agile et création dynamique de produits Intégration de la couche financière : portefeuille Diwa intégré pour soutenir la fidélisation, les paiements et l’inclusion

: portefeuille Diwa intégré pour soutenir la fidélisation, les paiements et l’inclusion Alignement sur l’ODA du TM Forum : écosystème API ouvert pour accélérer les partenariats au sein de l’écosystème

: écosystème API ouvert pour accélérer les partenariats au sein de l’écosystème Noyau d’intelligence multi-pays : contrôle fédéré de la plateforme avec adaptabilité localisée

L’expansion de Tecnotree sur les marchés MVNO développés s’appuie sur une stratégie qui façonne l’industrie : dissocier l’infrastructure de l’innovation et remplacer les systèmes cloisonnés par des plateformes unifiées et évolutives qui deviennent plus intelligentes à chaque interaction.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur de la prise en charge commerciale (BSS) numérique prêt pour la 5G, avec des capacités d’IA/ML et une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est à la pointe de la conformité des API ouvertes du TM Forum avec 59 API ouvertes certifiées, dont 9 API ouvertes du monde réel, ce qui témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’excellence et de ses efforts constants pour offrir des expériences et des services différenciés aux CSP et DSP. Notre pile BSS numérique agile et open source inclut la gamme complète (de la commande à l’encaissement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d’autres industries de services numériques afin de créer des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree offre également une technologie financière et un marché numérique B2B2X multi-expérience à sa base d’abonnés par le biais de la plateforme Tecnotree Moments afin de renforcer les communautés numériquement connectées à travers les jeux vidéo, la santé, l’éducation, les services OTT et d’autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.