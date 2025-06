ActiveViam baut seine Position als Anbieter von Front-Office-Datenanalyselösungen aus

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ActiveViam ist erfreut bekannt zu geben, seine strategische Partnerschaft mit der Société Générale um weitere sechs Jahre zu verlängern. Durch diese Erneuerung der Partnerschaft wird Atoti, die Flaggschiff-Plattform von ActiveViam, als innovative Technologielösung etabliert, die das Front-Office-Risikomanagement und die Gewinn- und Verlustrechnung in allen Fixed-Income- und Devisengeschäften der Bank weltweit in Echtzeit unterstützt.

Nachdem die globale Anwendung GREAT (Global Risk and Exposure Analytical Tool), die Echtzeit-Risikoanalysen, Gewinn- und Verlustüberwachung sowie Hedging bietet, mehrere Jahre lang im Einsatz war, konnte sie ihre Robustheit und ihren Mehrwert unter Beweis stellen. Mit GREAT können Trader noch schneller auf den Markt reagieren, ihre Hedging-Strategien optimieren und das Top-Management die Risiken der Bank in Echtzeit genau überwachen.

GREAT ist eine Anwendung für Echtzeit-Handel und Risikomanagement, die Hunderttausende von Handelsgeschäften und Marktaktualisierungen pro Sekunde verarbeitet. Das Kernstück bildet die Plattform Atoti, über die 100 Benutzer in zwanzig spezialisierten Bereichen wie Zinsderivate, festverzinsliche Wertpapiere, Cash und Inflation, Kreditderivate, ETF und Devisenoptionen Zugriff auf dynamische Risikoaggregation, Drilldown-Funktionen, standardisierte Risikodarstellungen und Gewinn- und Verlustrechnungen über alle Desks hinweg haben.

GREAT ist rund um die Uhr in London, Paris, Hongkong und New York im Einsatz.

„ActiveViam ist ein zuverlässiger Partner, und die Plattform Atoti hilft uns, einen konsolidierten Echtzeit-Überblick über unser globales Risiko auf Unternehmensebene zu erhalten“, erklärt Olivier Fonte, Head of Europe Rates Derivatives bei der Société Générale.

„Die Fortsetzung dieser Partnerschaft spricht für die Kompetenz der Mitarbeiter von ActiveViam sowie für die Leistungsfähigkeit unserer Lösung Atoti im Front-Office-Bereich“, erklärte Shelley Magee, Chief Executive Officer von ActiveViam.

