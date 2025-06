IonQ annonce un accord pour l'acquisition d'Oxford Ionics, accélérant ainsi la voie vers des percées pionnières dans l'informatique quantique

COLLEGE PARK, Md. et OXFORD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ) et Oxford Ionics ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Oxford Ionics par IonQ dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,075 milliard de dollars, qui se composera de 1,065 milliard de dollars d'actions ordinaires IonQ et d'environ 10 millions de dollars en espèces (sous réserve des ajustements et des dépenses de clôture habituels).

IonQ est un leader de l'informatique et des réseaux quantiques, qui développe des systèmes à haute performance basés sur la technologie des ions piégés, pour contribuer à la résolution des problématiques commerciales et de recherche les plus complexes au monde. Oxford Ionics détient les records mondiaux actuels de fidélité, ce qui mesure la précision des opérations quantiques.

La transaction réunira la pile d'ordinateurs quantiques, d'applications, de réseaux d'IonQ et la technologie révolutionnaire de capture d'ions d'Oxford Ionics, fabriquée à partir de puces semi-conductrices standard. Les technologies combinées devraient permettre d'obtenir des ordinateurs quantiques innovants et fiables dont la puissance, l'échelle et les capacités de résolution de problèmes augmenteront. Les deux entreprises s'attendent à bénéficier des technologies complémentaires et de l'expertise poussée de l'autre, ainsi que des ressources internationales et de la clientèle établie d'IonQ.

L'entreprise combinée prévoit de construire des systèmes avec 256 qubits physiques avec une précision de 99,99 % d'ici 2026 et de passer à plus de 10 000 qubits physiques avec une précision logique de 99,99999 % d'ici 2027. La nouvelle société prévoit de poursuivre son innovation en atteignant 2 millions de qubits physiques dans ses ordinateurs quantiques d'ici 2030, ce qui permettra d'atteindre des précisions de qubits logiques supérieures à 99,9999999999 %.

Le marché de l'informatique quantique devrait créer jusqu'à 850 milliards de dollars de valeur économique internationale d'ici 2040, selon le Boston Consulting Group. Les équipes de direction estiment que la transaction permettra à la nouvelle société de réaliser des percées dans le domaine de l'informatique quantique. IonQ s'attend à ce que le regroupement avec Oxford Ionics contribue à la création d'applications révolutionnaires qui génèrent des opportunités de croissance substantielle des revenus.

L'équipe d'Oxford Ionics devrait jouer un rôle essentiel dans l'avenir de la nouvelle société. Les deux fondateurs d'Oxford Ionics, Chris Ballance et Tom Harty, devraient rester chez IonQ après la finalisation de l'acquisition et poursuivre leur travail de pionnier dans le développement de la technologie quantique au Royaume-Uni. L'entité issue de la fusion prévoit également d'augmenter ses effectifs à Oxford afin de renforcer la position du Royaume-Uni en tant que leader dans le domaine de l'informatique quantique.

L'entreprise issue de la fusion prévoit de maintenir toutes les relations actuelles avec les clients, notamment les partenariats avec les pouvoirs publics, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Elle prévoit également de poursuivre sa collaboration avec le UK National Quantum Computing Centre et le programme gouvernemental Quantum Missions, piloté par le ministère des sciences, de l'innovation et de la technologie et Innovate UK, afin de contribuer au développement d'applications pratiques de l'informatique quantique dans les secteurs de la fabrication, de l'industrie pharmaceutique et de la défense.

« La vision d'IonQ a toujours été d'avoir un impact sur le monde réel à chaque époque et chaque année de la croissance de l'informatique quantique. L'annonce faite aujourd'hui de notre intention d'acquérir Oxford Ionics fait progresser notre mission qui consiste à réaliser des ordinateurs quantiques à tolérance de pannes avec 2 millions de qubits physiques et 80 000 qubits logiques d'ici l'an 2030 », a déclaré Niccolo de Masi, PDG d'IonQ. Nous pensons que les avantages de nos technologies combinées établiront une nouvelle norme en matière d'informatique quantique et apporteront une valeur supérieure à nos clients grâce à des applications d'entreprise leaders sur le marché.

De Masi a poursuivi : « Nous sommes heureux d’accueillir les fondateurs d’Oxford Ionics, M. Chris Ballance et M. Tom Harty, ainsi que le reste de l’équipe d’Oxford Ionics à IonQ. Leur technologie révolutionnaire de capture d'ions sur une puce accélérera la miniaturisation de l'ordinateur quantique commercial d'IonQ et sa diffusion à l'échelle internationale. Notre chemin combiné vers des millions de qubits d'ici l'an 2030 contribuera à garantir l'économie, l'échelle et la puissance de l'unité au fur et à mesure de l'évolution rapide de l'informatique quantique. »

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de travailler avec les équipes d'informatique quantique et de mise en réseau de classe mondiale d'IonQ. Ensemble, nous avons l'intention d'aller plus vite que n'importe quel autre acteur du secteur pour fournir les meilleurs ordinateurs quantiques tolérants aux pannes, avec une valeur transformatrice pour les clients », a déclaré le PDG d'Oxford Ionics, le Dr Chris Ballance. « Chez Oxford Ionics, nous n'avons pas seulement mis au point la plateforme quantique la plus précise du marché, nous avons également conçu une puce quantique capable d'être fabriquée dans des usines de semi-conducteurs standard. Nous sommes impatients d'intégrer cette technologie innovante pour contribuer à accélérer la feuille de route d'IonQ en matière d'informatique quantique pour les clients européens et du reste du monde. »

L'acquisition d'Oxford Ionics fait suite à l'essor récent de l'informatique quantique et des réseaux d'IonQ, y compris l'acquisition récente de Lightsynq et l'acquisition en cours de Capella.

Pour en savoir plus, participez au webinaire « IonQ's Path to Large-Scale, Fault-Tolerant Quantum Computing » aujourd'hui, le 9 juin à 18 h 00 BST, 13 h 00 EST, 10 h 00 PT. Inscrivez-vous ici : https://ionq.com/events#registration-form

Le nombre d'actions ordinaires d'IonQ à émettre ne sera pas inférieur à 21 143 538 actions ni supérieur à 35 241 561 actions, ce qui devrait représenter entre 7,02 % et 11,46 % des actions IonQ en circulation après l'émission, compte tenu de l'émission prévue d'actions aux actionnaires de Capella lors de la conclusion de cette transaction. Le nombre final d'actions à émettre en contrepartie sera calculé en utilisant le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions IonQ pour les 20 jours de bourse précédant immédiatement le troisième jour ouvrable avant la clôture, mais ne sera pas supérieur à 50,37 dollars par action ni inférieur à 30,22 dollars par action. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires requises. La transaction devrait être finalisée en 2025.

Conseillers

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est le conseiller juridique d'IonQ. Hogan Lovells est le conseiller juridique d'Oxford Ionics. Morgan Stanley & Co. LLC a été le conseiller financier exclusif d'Oxford Ionics.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est le leader des secteurs de l’informatique quantique et des réseaux quantiques. L’entreprise fournit des systèmes haute performance conçus pour résoudre les cas d’usage commerciaux et scientifiques parmi les plus complexes et les plus stratégiques au monde. Ses ordinateurs quantiques de dernière génération, IonQ Forte et IonQ Forte Enterprise, sont les modèles les plus récents d’une gamme de systèmes de pointe, chacun intégrant 36 qubits algorithmiques. La technologie innovante d’IonQ et sa croissance rapide ont été reconnues dans plusieurs classements de référence : le 2025 Excellence Index 1000 (Indice d’excellence 1000) de Newsweek, la liste 2025 Most Successful Mid-Cap Companies (entreprises de taille moyenne les plus performantes) de Forbes, ainsi que le classement 2025 100 Best Midsize Places to Work (meilleures entreprises de taille moyenne où travailler) in Washington DC and Seattle établi par Built In. Disponible via l’ensemble des principaux fournisseurs de cloud, IonQ rend l’informatique quantique plus accessible et plus performante que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

À propos d’Oxford Ionics

Oxford Ionics a été cofondé en 2019 par le Dr Chris Ballance et le Dr Tom Harty, tous deux détenteurs de records mondiaux en matière de percées quantiques. L'équipe comprend 80 experts internationaux couvrant la physique, l'architecture quantique, l'ingénierie et les logiciels. Les investisseurs d'Oxford Ionics comprennent Braavos, OSE, Lansdowne Partners, Prosus Ventures, 2xN et Hermann Hauser (fondateur du géant des puces ARM). En 2024, Oxford Ionics a rapidement commercialisé sa technologie, en vendant des ordinateurs quantiques complets au National Quantum Computing Centre (NQCC) du Royaume-Uni et au Cyberagentur d'Allemagne. L'entreprise détient également les records du monde dans les trois indicateurs les plus importants pour la performance quantique : single- and two-qubit gate fidelity et quantum state preparation and measurement (SPAM). Rendez-vous sur notre site web pour avoir plus d’informations : www.oxionics.com.

Déclarations prospectives d’IonQ

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes à caractère prévisionnel. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, y compris les mots tels que « expression du futur », « croit », « en attente », « se réjouit », « accélérer », « anticipe », « intention », « s’attend à », « suggère », « planifie », « estime », « vise », « projette », « devrait », « pourrait », « expression du conditionnel », « peut », « prévision », « propose », « fait progresser », « ambition », « approfondir », « potentiel », « permet », « encourage », « élargir », « opportunité », « bien positionné » et d’autres expressions similaires, visent à signaler des déclarations prospectives. Ces déclarations portent notamment sur l’acquisition future d’Oxford Ionics par IonQ et sur ses acquisitions ou partenariats avec d’autres entreprises du secteur de l’informatique quantique ainsi que sur les avantages escomptés de ces opérations, sur les capacités d’informatique quantique d’IonQ et sur son activité dans le domaine des réseaux ; sur l’efficacité des nouvelles applications de l’informatique quantique ; sur la pertinence et l’utilité des algorithmes et applications quantiques exécutés sur les ordinateurs quantiques d’IonQ ; sur le bon déroulement des partenariats et collaborations entre IonQ et d’autres parties, incluant le développement et la commercialisation de produits et services avec ces dernières ; sur la conclusion effective des acquisitions anticipées ; sur la capacité d’IonQ à conserver les employés d’Oxford Ionics et à développer ses activités au Royaume-Uni ; sur l’aptitude d’IonQ à exploiter les technologies des entreprises acquises pour accélérer le développement et l’expansion de ses systèmes et offres ; sur les progrès dans la technologie de réseautage quantique ; sur la capacité de la technologie de l’entreprise à générer des applications commerciales à l’avenir ; sur la performance financière et opérationnelle future de l’entreprise, y compris ses prévisions initiales ; sur l’apparition de nouvelles applications pour les produits et services d’IonQ ; sur la capacité de tiers à mettre en œuvre les offres d’IonQ pour résoudre leurs problèmes et renforcer leurs capacités en informatique quantique ; sur l’élargissement du pipeline commercial d’IonQ ; sur les capacités et projets d’IonQ en informatique quantique ; sur les livraisons futures de ses ordinateurs quantiques et services ainsi que sur l’accès à ceux-ci ; sur les futurs achats des offres d’IonQ par des clients utilisant des fonds fédéraux alloués par le Congrès des États-Unis ; sur la capacité d’IonQ à honorer ses contrats actuels à l’avenir, notamment les délais prévus pour la recherche, le développement et la fabrication ; sur les revenus supplémentaires attendus dans le cadre des phases ultérieures de certains contrats clients ; et sur l’évolutivité et la fiabilité des offres d’informatique quantique d’IonQ. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections ou d’autres déclarations concernant des événements futurs, fondées sur les attentes et hypothèses actuelles. Elles sont donc soumises à des risques et incertitudes. De nombreux facteurs peuvent entraîner un écart important entre les événements futurs réels et les déclarations prospectives présentées dans ce communiqué, y compris, sans s’y limiter : les incertitudes quant au calendrier de conclusion de l’acquisition potentielle d’Oxford Ionics ; le risque qu’une condition de clôture de l’acquisition ne soit pas remplie ; le risque que les autorisations réglementaires ne soient pas obtenues ou le soient sous des conditions inattendues ; la capacité d’IonQ à tirer parti des avantages de la transaction proposée et à intégrer efficacement Oxford Ionics ; la capacité d’IonQ à mettre en œuvre sa feuille de route technique ; les évolutions dans les secteurs concurrentiels dans lesquels IonQ opère, y compris l’émergence de technologies concurrentes ; la capacité d’IonQ à vendre efficacement à des organismes publics et à de grandes entreprises ; les changements dans les lois et règlements affectant les activités d’IonQ ou celles de ses fournisseurs ; la capacité d’IonQ à exécuter ses plans d’affaires, à identifier et concrétiser des partenariats et opportunités, et à attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients actuels ; la capacité d’IonQ à intégrer efficacement ses acquisitions ; sa capacité à pénétrer de nouveaux marchés ; à livrer ses produits et services dans les délais initialement prévus ; à attirer et retenir les talents clés, y compris ceux issus des entreprises acquises ; les conditions de clôture des acquisitions anticipées qui ne seraient pas satisfaites ; la décision de certains clients de ne pas prolonger les contrats existants ; l’incapacité des fournisseurs d’IonQ à livrer les composants requis en temps voulu ; les changements dans les dépenses ou politiques du gouvernement américain pouvant affecter les clients d’IonQ ; les évolutions des objectifs ou des critères de réussite fixés par le gouvernement américain concernant la mise en œuvre de l’informatique et des réseaux quantiques ; et les risques associés aux ventes à l’administration américaine, notamment la disponibilité des financements et les clauses permettant au gouvernement de résilier ou de modifier unilatéralement les contrats pour des raisons de convenance. Vous êtes invité à prendre en considération ces facteurs ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par la société, y compris ceux figurant dans la section « Facteurs de risque » du rapport financier périodique le plus récent d’IonQ (Forms 10-Q ou 10-K), ainsi que dans les autres documents déposés par IonQ auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ces documents identifient et analysent d'autres risques et incertitudes importants susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne valent qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, et IonQ n’assume aucune obligation, ni intention de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. IonQ ne garantit en aucun cas qu’elle atteindra ses objectifs ou ses prévisions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.