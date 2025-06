Kognitos und Ableneo schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der agentenbasierten Automatisierung in Mitteleuropa

SAN JOSE, Kalifornien und BRATISLAVABRATISLAVA, Slowakei--(BUSINESS WIRE)--Kognitos, der führende Anbieter von agentenbasierter Automatisierung, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Ableneo bekannt gegeben, einem renommierten Technologie- und Transformationsberatungsunternehmen mit Sitz in Tschechien und der Slowakei. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die hochmodernen KI-Automatisierungslösungen von Kognitos zukunftsorientierten Unternehmen in ganz Mitteleuropa zugänglich zu machen.

Die Partnerschaft nutzt die innovative, KI-native, auf natürlicher Sprache basierende Automatisierungsplattform von Kognitos und die umfassende Expertise von Ableneo in den Bereichen Softwareentwicklung und Geschäftstransformation. Gemeinsam werden sie Unternehmen dabei unterstützen, ihre Abläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer Partnerschaft mit Ableneo“, erklärte Joe Putti, Vice President of Partnerships bei Kognitos. „Ihre Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von KI-Transformationen in Unternehmen passt perfekt zu unserer Mission.“

Ableneo, bekannt für seinen durchdachten Ansatz zur digitalen Transformation, bringt wertvolle Erkenntnisse und eine starke Präsenz in Europa mit.

„Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche und nachhaltige Innovationen sowohl Visionen als auch deren Umsetzung erfordern“, erklärte Pavel Dvornak, Vice President of Business Optimization bei Ableneo. „Durch die Kombination der agentenbasierten Automatisierung von Kognitos mit unserer Expertise in der Umsetzung sinnvoller Veränderungen haben wir Unternehmen dabei unterstützt, sich dort zu transformieren, wo es darauf ankommt – und als einer der erfahrensten Partner in Europa messbare Ergebnisse und nachhaltigen Mehrwert erzielt.“

Die Partnerschaft hat bereits positive Ergebnisse erzielt.

Martin Borsky, CFO bei EOS KSI Slovakia, erklärte: „Die Zusammenarbeit mit Ableneo bei der Implementierung der Automatisierungslösungen von Kognitos hat unsere Aufgaben im Bereich der Verarbeitung unstrukturierter Dokumente grundlegend verändert. Wir haben eine beeindruckende Erfolgsquote von 98 % erzielt, sodass sich unser Team auf strategischere Initiativen konzentrieren kann.“

Martin Kaňa, Executive Director des Slowakischen Versicherungsbüros, fügte hinzu: „Ableneo hat in Zusammenarbeit mit der KI-Plattform Kognitos die Sortierung und Kategorisierung unstrukturierter Dokumente in unserem Versicherungsfallbearbeitungsprozess mit einer Genauigkeit von über 92 % automatisiert. Dies führte zu einer Effizienzsteigerung von 60 % in diesem Prozess.“

In einer Zeit, in der Unternehmen bestrebt sind, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu steigern, bietet die Partnerschaft zwischen Kognitos und Ableneo eine leistungsstarke Kombination aus KI-Automatisierung und strategischer Transformation. Diese Zusammenarbeit beschleunigt die Einführung intelligenter Automatisierung und unterstützt europäische Unternehmen dabei, in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Über Kognitos

Kognitos automatisiert Geschäftsabläufe mit der ersten neurosymbolischen KI-Plattform, die für robuste Governance und Tool-Konsolidierung entwickelt wurde. Kognitos wandelt in einzigartiger Weise Stammes- und Systemwissen in dokumentierte, KI-optimierte Automatisierungen um, wobei Englisch als Code verwendet wird. So entsteht ein dynamisches Aufzeichnungssystem für mehr Produktivität und bessere Entscheidungsfindung. Ihre einheitliche Plattform unterstützt Hunderte von Anwendungsfällen, ohne das Risiko instabiler Bots oder Black-Box-KI. Mit einer patentierten Prozessoptimierungs-Engine bietet Kognitos einen schnelleren ROI, geringere Kosten und leistungsfähige Teams. Kognitos hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und wird von führenden Investoren wie Prosperty7, Khosla Ventures und Wipro Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kognitos.com/.

Über Ableneo

Ableneo ist ein tschechisches und slowakisches Unternehmen, das eine Brücke zwischen Unternehmensberatung und Softwareentwicklung schlägt, indem es Veränderungen dort ermöglicht, wo sie wichtig sind. Die Experten für Veränderungsdesign und -umsetzung haben über 50 mittelständische und große Unternehmen in ganz Europa dabei unterstützt, ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, ihre Effizienz zu steigern und ihre Kosten durch intelligente Technologien und KI-Lösungen zu senken. Mit einem strategischen Fokus auf Bankwesen, Telekommunikation, Fertigung sowie Versorgungsunternehmen und Energie liefert das Unternehmen einen hohen Mehrwert, indem es die Komplexität jeder Branche, in der es tätig ist, genau versteht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.