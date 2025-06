Eaton et AMP IT collaborent pour offrir aux propriétaires de bâtiments en Suisse une recharge en tant que service de VE intégrée au stockage solaire et énergétique

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Eaton, le chef de file mondial de la gestion intelligente de l'énergie, et AMP IT SA, une société axée sur le financement, l'installation et l'exploitation de systèmes de recharge de VE, collaborent à un nouveau projet visant à aider les propriétaires de bâtiments à optimiser l'efficacité et la performance des systèmes d’ infrastructure de recharge de véhicules électriques sans la complexité liée à la propriété.

Le projet, qui vise à déployer l'infrastructure de recharge des VE dans les bâtiments multi-résidentiels, bureaux, industriels et logistiques, est soutenu par l'Office Fédéral de l'Energie après avoir récemment remporté un prix dans le cadre de son programme RechargeAuPoint qui promeut des projets innovants dans le domaine de l'infrastructure de recharge.

Dans le cadre de ce modèle d’affaire, l'approche Buildings as a Grid d'Eaton combinée aux solutions de recharge intelligente d’AMP IT, permet de gérer les besoins en énergie renouvelable et conventionnelle d’un bâtiment sans posséder ni entretenir d’actifs connexes tels que l’infrastructure de recharge des VE, le stockage d’énergie et les panneaux solaires. Eaton et AMP IT prévoient de déployer des modèles commerciaux similaires dans d'autres pays de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à l'avenir.

Tirant parti de l'approche Buildings as a Grid (Bâtiments en tant que réseau) pour la gestion de l'énergie, AMP IT a coordonné un impressionnant écosystème de partenaires de projet. Outre Eaton, les partenaires comprennent des fonds d'investissement immobilier cotés en bourse, des opérateurs de services expérimentés, des entreprises de premier plan dans les domaines de l'énergie, de l'approvisionnement et de la construction, des entreprises de services publics locales et des partenaires universitaires intéressés par cette approche transformatrice de la recharge des VE en tirant parti des bâtiments en tant que composants intégrés des micro-réseaux.

« La production et la gestion décentralisées de l’énergie sont essentielles pour répondre à la demande énergétique mondiale croissante et ce projet montre comment la collaboration et les développements technologiques tels que notre approche Bâtiments en tant que réseau rendront la transition énergétique durable et rentable pour toutes les parties concernées », déclare Andreea Laplace, directrice des offres de durabilité et de transition énergétique chez Eaton.

« Nous sommes convaincus que ce programme apportera des contributions significatives à l’e-mobilité grâce à des solutions de recharge de VE plus intelligentes permettant une meilleure utilisation des énergies renouvelables produites localement, à des systèmes d’autoconsommation d’énergie améliorés et à des solutions de stockage de batteries rentables, dans divers cas d’utilisation », déclare Ilya Tyuvildin, cofondateur d’AMP IT.

À propos d'AMP IT :

AMP IT est une entreprise suisse qui conçoit, finance et installe des solutions de recharge de véhicules électriques (VE) intelligents pour les maisons, les entreprises et les immeubles à locataires multiples. Combinant du matériel de pointe avec un logiciel propriétaire piloté par l'IA, AMP IT permet des expériences de charge transparentes et optimisées qui augmentent l'autoconsommation d'énergie solaire, réduisent le stress sur le réseau et réduisent les coûts d'électricité. En intégrant la production solaire, le stockage par batterie et la recharge flexible, AMP IT transforme les VE en composants actifs d'un écosystème énergétique plus durable, résilient et efficace.

À propos d'Eaton :

Eaton est une société de gestion intelligente de l'énergie dédiée à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes partout dans le monde. Nous fabriquons des produits pour les marchés des centres de données, des services publics, industriels, commerciaux, de la construction de machines, résidentiels, aérospatiaux et de la mobilité. Nous sommes guidés par notre engagement à faire des affaires correctement, à fonctionner de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et dans le futur. En capitalisant sur les tendances mondiales de croissance de l’électrification et de la numérisation, nous contribuons à relever les défis les plus urgents au monde en matière de gestion de l’énergie et à bâtir une société plus durable pour les personnes d’aujourd’hui et les générations à venir.

Créé en 1911, Eaton n'a cessé d'évoluer pour répondre aux besoins changeants et croissants de nos parties prenantes. Avec un chiffre d'affaires de près de 25 milliards de dollars en 2024, la société sert des clients dans plus de 160 pays. Pour plus d'informations, visitez www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.