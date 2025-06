Avanzanite gibt europaweite Partnerschaft mit Agios zur Einführung von PYRUKYND® bei seltenen Blutgerinnungsstörungen bekannt

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Avanzanite Bioscience B.V. („Avanzanite“), ein schnell wachsendes Spezialpharmaunternehmen in der Kommerzialisierungsphase, das sich der Bereitstellung von Medikamenten für seltene Krankheiten für Patienten in ganz Europa verschrieben hat, gab heute eine exklusive Vereinbarung mit Agios Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: AGIO), einem in Boston ansässigen Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für seltene Krankheiten konzentriert. Im Rahmen der Vereinbarung wird Avanzanite PYRUKYND® (Mitapivat) im Europäischen Wirtschaftsraum, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz vermarkten und vertreiben.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, den Zugang zu Therapien für seltene Krankheiten in Europa zu verbessern“, sagte Adam Plich, Gründer und CEO von Avanzanite. „Wir bieten Biotech-Partnern einen kapitaleffizienten Weg zu einem nachhaltigen Zugang für Patienten – ohne die Belastung durch den Aufbau einer Kosten intensiven lokalen Infrastruktur. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Agios, um PYRUKYND® Patienten in ganz Europa zugänglich zu machen und unsere Bemühungen um die Schaffung eines neuen Maßstabs für Biotech-Vertriebs- und Vermarktungspartnerschaften in der Region weiter voranzutreiben. Dies ist erst der Anfang.“

PYRUKYND®, ein erstklassiger oraler Pyruvatkinase (PK)-Aktivator, ist von der Europäischen Kommission für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit PK-Mangel zugelassen. PK-Mangel ist eine äußerst seltene Erbkrankheit, die zu einem vorzeitigen Abbau der roten Blutkörperchen führt, was chronische Anämie, schwerwiegende Komplikationen und eine verminderte Lebensqualität zur Folge hat. Bis vor kurzem gab es keine zugelassenen Therapien. Agios verfügt außerdem über eine robuste Pipeline in der mittleren und späten Entwicklungsphase mit klinischen Programmen, die sich auf andere seltene Krankheiten wie Thalassämie und Sichelzellenanämie konzentrieren. Die Partnerschaft umfasst auch potenzielle zukünftige Indikationen.

Avanzanite baut seine Geschäftstätigkeit rasch aus und hat seinen Umsatz im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Zwei Medikamente für seltene Krankheiten sind bereits auf dem Markt. In den nächsten 12 Monaten wird das Unternehmen in 32 europäische Länder expandieren, darunter neue Gebiete wie Italien, Frankreich, Großbritannien, Rumänien und Spanien. „Avanzanite wird wirklich paneuropäisch“, schloss Plich. „Und während wir auf dem gesamten Kontinent expandieren, bleibt unser Versprechen dasselbe: No one should be left behind.“

Über Avanzanite

Avanzanite definiert die Markteinführung von Medikamenten für seltene Krankheiten in Europa neu. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in Amsterdam arbeitet mit innovativen Biotech-Unternehmen zusammen, um das volle kommerzielle Potenzial von Medikamenten für seltene Erkrankungen auf dem gesamten Kontinent auszuschöpfen. Mit unserer umfassenden Expertise im Bereich Marktzugang navigieren wir wie Schachmeister durch die komplexe Landschaft Europas und sorgen dafür, dass kein Patient zurückbleibt.

Mehr erfahren Sie unter www.avanzanite.com.

